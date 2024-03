Das Europäischen Parlament hat dem Europäischen Medienfreiheitsgesetz am Mittwoch zugestimmt. Dieser unmittelbar für die Mitgliedsstaaten gültige European Media Freedom Act (EMFA) enthält Transparenzregeln für Medien ebenso wie Vorgaben für die faire Vergabe öffentlicher Werbemittel, Vorgaben für die Bestellung des Managements von öffentlich-rechtlichen Rundfunkunternehmen wie dem ORF, aber auch Vorgaben für den Schutz von Quellen und journalistischen Informationen. Zugleich regelt es den Einsatz von Überwachungssoftware gegen Journalistinnen und Redaktionen – was im Vorfeld für heftige Kritik sorgte.

Der EU-Rat muss dem EMFA ebenfalls noch zustimmen.

Was bringt der European Media Freedom Act?

Die wesentlichen Vorgaben des European Media Freedom Act im raschen Überblick – strengere nationale Regelungen sind möglich:

1. Recht auf unabhängige Information

Mediennutzerinnen und -nutzer haben das Recht auf Zugang zu einer "Vielfalt redaktionell unabhängiger Medieninhalte". Die Mitgliedsstaaten haben für die Rahmenbedingungen zu sorgen, die dieses Recht garantieren – "im Sinne eines freien und demokratischen Diskurses".

2. Schutz vor staatlichem Einfluss und von Quellen

Staaten, ihre Behörden und Institutionen dürfen in redaktionelle Grundsätze und Entscheidungen weder eingreifen noch diese zu beeinflussen versuchen, verlangt der EMFA.

Der EMFA verlangt einen "effektiven Schutz" von journalistischen Quellen und vertraulicher Kommunikation von Journalistinnen und Journalisten. Er untersagt ausdrücklich Zwangsmaßnahmen wie Verhaftung und Sanktionen, Eingriffe, Durchsuchungen gegen Redaktionen, deren Mitglieder und Angehörige, um an Quellen oder Informationen zu kommen. Er untersagt auch den Einsatz von Überwachungs- und Spähsoftware gegen Medienorganisationen und Redaktionsmitglieder.

Ausnahmen von diesem Verbot können in nationalen und EU-Gesetzen vorgesehen werden, müssen auch laut Grundrechtecharta notwendig und im öffentlichen Interesse liegen und im Einklang mit den Menschenrechten stehen, verhältnismäßig und im Sinne eines gewichtigeren Interesses, und von Gericht oder einer unabhängigen Behörde genehmigt werden, in dringenden Ausnahmefällen auch nachträglich.

3. Regeln für Finanzierung und Management von ORF und Co

Mitgliedsstaaten müssen laut EMFA dafür sorgen, dass öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten redaktionell und organisatorisch unabhängig arbeiten können.

Das EU-Medienfreiheitsgesetz verlangt Regeln für die Bestellung und Abberufung des Managements von ORF und Co, die diese Unabhängigkeit garantierten. Generaldirektor und Management müssten in "transparenten, offenen, effektiven und nicht diskriminierenden" Prozessen nach "transparenten, objektiven, nicht diskriminierenden und verhältnismäßigen Kriterien" bestellt werden. Nur gerechtfertigt, ordnungsgemäß und in Ausnahmefällen dürften sie vorzeitig abberufen werden, wenn sie die – national transparent festgelegten – Anforderungen nicht mehr erfüllten.

Für die Finanzierung öffentlich-rechtlicher Anstalten macht der EMFA einige allgemeinere Angaben: "Transparente und objektive Kriterien" verlangt das Medienfreiheitsgesetz von Mitgliedsstaaten für diese öffentliche Finanzierung. Die Mitgliedsstaaten sollen öffentlichen Medien "ausreichende, nachhaltige und kalkulierbare" Finanzierung entsprechend ihrem öffentlich-rechtlichen Auftrag garantieren. Die Finanzierung soll insbesondere die redaktionelle Unabhängigkeit von öffentlichen Medien sicherstellen.

Unabhängige Behörden in den Mitgliedsstaaten sollen laut EMFA die Einhaltung dieser Vorgaben für öffentliche Medien überwachen. Sie sollen ihre Erkenntnisse aus dieser Aufsicht öffentlich machen.

Österreich hat eine Medienbehörde namens Komm Austria, die bereits für die Aufsicht über den ORF zuständig ist – etwa für die Einhaltung des ORF-Gesetzes und seiner Vorgaben für Inhalte, Auftrag und etwa auch Werbung –, über den ORF-Beitrag und dessen Höhe (wenn sie nicht wie aktuell vom Gesetz vorgegeben ist) und die ORF-Finanzierung.

4. Transparenz hinsichtlich Medieneigentum und öffentlichen Werbebuchungen

Medienorganisationen müssen laut EMFA – wie in Österreich mit der Impressumspflicht und Offenlegungsregeln rechtlich vorgegeben – Kontaktdaten und ihre Eigentumsverhältnisse offenlegen. Sie müssen laut EMFA unabhängige und freie redaktionelle Entscheidungen sicherstellen und Interessenkonflikte offenlegen, die die redaktionelle Berichterstattung betreffen können. Medienbehörden sollen Datenbanken über Medieneigentum erstellen und zugänglich machen.

Medienunternehmen müssen laut EMFA selbst mit aktuellen Daten offenlegen, wie viel Geld sie insgesamt mit Werbebuchungen öffentlicher Stellen sowie Werbebuchungen von öffentlichen Stellen anderer Staaten einnehmen.

In Österreich verpflichtet das Medientransparenzgesetz seit 2012 (bis Anfang 2024 mit Ausnahmen, nun detaillierter) öffentliche Stellen, ihre Werbebuchungen bei Medien der Medienbehörde Komm Austria zu melden, die diese veröffentlicht. "Userfreundliche" Daten darüber verlangt nun auch der EMFA von staatlichen Institutionen.

5. Verteilung von öffentlichen Werbegeldern

Der European Media Freedom Act verlangt zudem die "transparente, objektive, verhältnismäßige und nicht diskriminierende" Vergabe öffentlicher Werbegelder. Im O-Ton: "Mitgliedsstaaten müssen sicherstellen, dass die jährlichen Mittel für staatliche Werbung an eine breite Vielfalt von Medienanbietern auf dem Markt verteilt werden. Dabei sind nationale und und lokale Besonderheiten des Medienmarkts zu berücksichtigen."

6. Medienbehörden und ihr neues EU-Gremium

Der EMFA sieht nationale Medienbehörden oder Selbstregulierungsorgane vor, die wiederum zusammenarbeiten und ein European Board for Media Services bilden sollen. Dieses Board soll die Kommission in Sachen Medien(politik) "beraten und unterstützen". Hier sollen die Medienbehörden zusammenarbeiten, Informationen und Expertise und Erfahrungen etwa in Sachen Medienkompetenz austauschen. Das Board soll in Abstimmung mit der Kommission etwa Stellung beziehen etwa zur Regulierung oder zum Verwaltungshandeln, das Medienorganisationen betrifft, zur Medienkonzentration und ihre Wirkung auf den Binnenmarkt, zur Zusammenarbeit von nationalen Medienbehörden. Das Board trifft Entscheidungen (vor allem zu Stellungnahmen) mit Zweidrittelmehrheit.

Der FPÖ-Fraktionsführer im EU-Parlament Harald Vilimsky lehnt das Board als EU-"Medienaufsichtsbehörde" ab. Er erklärte per Aussendung: "Europas Medien werden jetzt unter die Aufsicht Brüssels gestellt."

7. Medien und Plattformen

Das Medienbehörden-Board soll etwa auch einen "strukturierten Dialog" von globalen Digitalplattformen, Medienorganisationen und Zivilgesellschaft organisieren.

Der EMFA versucht Zugang zu Medieninhalten auf großen Digitalplattformen – von Youtube bis Insta und Tiktok – sicherzustellen. Dafür sieht er Erklärungen von Medienanbietern gegenüber den Plattformen vor, dass sie dem EMFA entsprechen, der Aufsicht nationaler Medienbehörden unterstehen, sie unabhängig von Staaten, Parteien oder Organisationen unter dem Einfluss von Drittstaaten sind, sie keine KI-generierten Inhalte ohne redaktionelle, menschliche Kontrolle verbreiten und Kontaktmöglichkeiten sowie zuständige Behörden bekanntgeben.

Plattformen müssen etwa Kontaktmöglichkeiten für Medienunternehmen vorsehen. Medien müssen informiert werden, wenn der Zugang zu ihren Inhalten auf Plattformen eingeschränkt wird (und der Inhalt nicht ihren eigenen Regularien oder gesetzlichen Regelungen widerspricht). Das Board hat da eine Schlichtungs- und Regulierungsfunktion. Die Plattformen müssen Statistiken über Beschränkungen von Medieninhalten veröffentlichen.

Medienvielfalt und Unabhängigkeit

Der EMFA schreibt etwa noch vor, dass Medien Userinnen und Usern ermöglichen müssen, dass sie selbst wählen, wie sie Inhalte nutzen – etwa bei personalisierten Angeboten. Das Medienfreiheitsgesetz verpflichtet Mitgliedsstaaten zu funktionierenden Rahmenbedingungen und Verwaltungsabläufen im Sinne von Medienvielfalt und redaktioneller Unabhängigkeit – wenn sie das nicht tun, kann sich das EU-Medienbehörden-Board dazu äußern. Der EMFA verlangt auch transparente, nicht diskriminierende und frei zugängliche Studien und Untersuchungen über Mediennutzung – darauf sollen auch Medienbehörden achten.

Die EU-Kommission soll die Entwicklung des Medienmarkts laufend und unabhängig beobachten lassen, etwa auch mit Blick auf Onlineplattformen, auf die Risiken für für Medienvielfalt und redaktionelle Unabhängigkeit von Medien und auf die Entwicklung öffentlicher Werbebuchungen und die Regelungen dafür.

464 EU-Abgeordnete stimmten am Mittwoch für den European Media Freedom Act, bei 92 Gegenstimmen und 65 Enthaltungen. (fid, 13.3.2024)