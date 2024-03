Im Supermarkt die Selbstbedienungskasse

Im Zug und am Bahnhof der Ticketautomat

In der Bank kein Berater mehr

Immer mehr Dienste funktionieren auch nur mehr über das Internet, wie sollen ältere Menschen hier den Anschluss schaffen bzw. wie schaut eine Welt dann aus in welcher Menschen altersbedingt diese Instrumentarien nicht mehr nützen können. Wo findet sich dann hier im öffentlichen raum Unterstützung in welcher Form.