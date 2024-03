Er war über drei Jahrzehnte das Gesicht der RTL-Nachrichten, mit Ende August macht er Schluss: Peter Kloeppel (65) kündigt seinen Abschied von "RTL Aktuell" in diesem Sommer an. Mit ihm verabschiedet sich auch Sportmoderatorin Ulrike von der Groeben von der RTL-Newssendung.

Abschied nach gut drei Jahrzehnten: RTL-Anchor Peter Kloeppel RTL/RTL+

"Ab und zu 'Durchleuchtet'"

"Ich habe in den vergangenen Jahren schon meine Einsätze reduziert und mehr Zeit mit meiner Frau und unserer Tochter in den USA verbracht. Das war schön. Jetzt wird es noch schöner", erklärt Peter Kloeppel, der seinen Abschied im konzerneigenen Magazin "Stern" kundtat: "Ende August ist meine letzte Sendung. Ab und zu werde ich gerne mal Projekte wie 'Durchleuchtet' machen, aber keine tagesaktuelle Moderationsrolle mehr in den Nachrichten. Ich werde dieses Jahr 66. Ist dann auch mal gut." Kloeppel ist seit April 1992 Anchorman von "RTL Aktuell". (red, 13.3.2024)