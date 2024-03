Großartige Ausblicke, spektakuläre Streckenführung, außergewöhnliche Annehmlichkeiten? Was macht die schönsten Zugrouten der Welt eigentlich aus? Insuremytrip beantwortet diese Frage auf seine Weise: Eine Zugstrecke ist unter anderem dann besonders toll, wenn sie erstens auf Tripadvisor eine hohe User-Bewertung hat und zweitens eine stattliche Anzahl an Instagram-Posts aufweisen kann. Dieser Rechnung folgend, kommt man bei dem Reiseversicherungsunternehmen auf folgende Rangliste:

1. Bernina Express, Schweiz

Der Bernina Express mit dem Morteratsch Gletscher im Hintergrund im Gebiet von Pontresina. Switzerland Travel System/Andrea Michael Badrutt

Der Panoramazug verbindet den Norden und den Süden Europas – mitten durch das Unesco-Welterbe der Rhätischen Bahn. Vorbei an Gletschern, hinunter zu den Palmen. Unterwegs rollt der Bernina Express filmreif über den 65 Meter hohen Landwasserviadukt. Von Chur nach Tirano durch 55 Tunnels und über 196 Brücken

2. Glacier Express, Schweiz

Der Glacier Express fährt vom Engadin bis nach Zermatt mit Blick auf Corvatsch, Silsersee, Rheinschlucht, Gornergrat und Matterhorn und bietet viele landschaftliche Reize und technische Meisterleistungen. In der Excellence Class sorgt ein Concierge für das persönliche Wohl und serviert während der achtstündigen Fahrt Champagner, Apéroplatte und ein exquisites Fünf-Gänge-Menü mit Weinbegleitung.

3. Inca Rail, Peru

Inca Rail: Trains to Machu Picchu with the best panoramic view

Inca Rail

Der Inca Rail führt von Cusco nach Machu Picchu. In der ersten Klasse gibt's Mahlzeiten, Getränke und in Ollantayatambo einen VIP-Warteraum. Der Zug verfügt über eine Flotte von neun Wagen: sieben in der Executive Klasse für 42 Personen, einen für die erste Klasse für 30 Gäste und einen Präsidentenwagen für acht Fahrgäste.

4. Napa Valley Wine Train, USA

Dieser Zug führt durch das berühmte Weinanbaugebiet Nordkaliforniens vorbei an Städten wie Rutherford und St. Helena. Sanfte Hügel und Weinberge sind durch das Fenster zu erblicken. Im Speisewagen wird ein Vier-Gänge-Menü mit Weinbegleitung serviert.

5. Pacific Surfliner, USA

Die fünftbeste Zugreise führt ebenfalls durch Kalifornien, dieses Mal entlang der Küste. Die Fahrt mit dem Pacific Surfliner dauert etwas mehr als neun Stunden. Die 563 Kilometer lange Strecke führt von San Luis Obispo, einer Stadt südlich von Big Sur, bis nach San Diego.

6. Rocky Mountaineer, Kanada

Der Rocky Mountaineer ist mehr ein Unternehmen als eine bestimmte Strecke. Man bietet vier Routen an, von denen drei in British Columbia liegen. Die "First Passage to the West" verläuft zwischen Vancouver und Banff über Kamloops, während die "Journey Through the Clouds" zwischen Vancouver und Jasper über Kamloops verläuft. Der Zug "Rainforest to Gold Rush" verkehrt zwischen Vancouver und Jasper über Whistler und Quesnel. Auf den Strecken des Rocky Mountaineer reisen die Passagiere nicht nachts, sondern schlafen in Hotels, um die Landschaft tagsüber besser genießen zu können. Die vierte Strecke des Rocky Mountaineer führt in die USA und verläuft zwischen Moab, Utah, und Denver, Colorado.

7. Jacobite Steam Train, Schottland

Der Jacobite Steam Train auch bekannt als Hogwarts-Express. IMAGO/Marc John

Auf dieser Zugreise kommt man durch viele berühmte schottische Landschaften. Vom tiefsten See Schottlands bis zum westlichsten Bahnhof Großbritanniens auf dem Festland. Am berühmtesten ist jedoch die Fahrt über das Glenfinnan-Viadukt, das in "Harry Potter" zu sehen ist.

8. The Canadian, Kanada

The Canadian ist das Flaggschiff der VIA Rail Canada. Unterwegs ist er zwischen Toronto und Vancouver, durchquert Kanada auf einer fast 4.500 Kilometer langen Strecke also fast vollständig von Ost und nach West. Vier Tage braucht er dafür. Vorbei geht's an den Great Lakes, durch die Prärie, durch die Rocky Mountains, den Jasper National Park bis in die Metropole Vancouver. Geschlafen wird im Zug, Zwischenstopps, um sich die Beine zu vertreten und die Gegend zu erkunden, gibt es auch.

9. The Ghan, Australien

Dieser australische Fernverkehrszug der Central Australian Railway fährt von der Nord- zur Südküste Australiens und verbindet so die Städte Darwin und Adelaide. Auf einer Strecke von rekordverdächtigen 2.979 Kilometern durchqueren die Passagiere insgesamt vier Klimazonen und 22,5 Breitengrade. Ein gewisses Maß an Luxus findet man in der "Gold Service"-Klasse: Neben gemütlichen Doppelkabinen mit eigener Dusche darf man im Speisewagen Drei-Gänge-Menüs und nichtalkoholische Getränke ohne Aufpreis genießen. Gegen Aufpreis gibt's auch ein Privatabteil.

10. Alaska Railroad, USA

Mit mehr als 750 Kilometern an Gleisen, die unter anderem zwei Nationalparks miteinander verbinden, bietet der Zug Zugang zu einigen der schönsten Landschaften und Sehenswürdigkeiten Alaskas, darunter Gletscher und den höchsten Berg Nordamerikas, den Denali. Um das alles gut im Blick zu haben, gibt es die Möglichkeit ein Ticket für den Glaskuppelwagen zu buchen. Die Strecke führt von Seward auf der Kenai-Halbinsel in Richtung Norden nach Anchorage, Talkeetna, Denali und Fairbanks. Weitere Haltestellen sind Whittier, Girdwood, Spencer Whistle Stop und Wasilla. Die Küche an Bord soll auch ganz toll sein. (red, 13.3.2024)