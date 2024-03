Dass Lebensmittel in großem Stil im Müll landen, belastet die Umwelt enorm. Getty Images

Es ist eine Zahl, die schockiert: Jede Sekunde landen in den Ländern der EU knapp zwei Tonnen Lebensmittel im Müll. Es ist nicht nur um jede einzelne Zucchini, um jedes einzelne Joghurt, um jedes Laib Brot schade – das Wegwerfen in großem Stil ist auch eine enorme Belastung für die Umwelt. Laut Fachleuten sind circa 16 Prozent der Treibhausgasemissionen unserer Ernährung auf die sinnlose Vergeudung von Essen zurückzuführen. Schließlich müssen Lebensmittel erzeugt, transportiert, verarbeitet, gelagert und oft auch gekühlt werden. Ihre Entsorgung kostet zusätzliche Energie.

Die EU will nun dafür sorgen, dass die Abfälle bis zum Jahr 2030 verringert werden. Für entsprechende Richtlinien hat das EU-Parlament am Mittwoch in Straßburg gestimmt. Wer sich genauer ansieht, wo die meisten Lebensmittel in der Tonne landen, wird sich womöglich wundern. Der meiste Müll entsteht nämlich nicht in der Herstellung, in Restaurants oder im Handel – sondern in den Haushalten. Sie sind für mehr als die Hälfte des weggeworfenen Essens verantwortlich. Tatsächlich ergaben Umfragen in Österreich, dass nur 43 Prozent der Menschen bewusst versuchen, Abfall zu vermeiden. Die EU will jetzt die Mitgliedsländer dazu verpflichten, Kampagnen zu starten. Durch sie soll die Bevölkerung ein stärkeres Bewusstsein für die Problematik entwickeln. Das ist ein erster wichtiger Schritt, denn derzeit passiert dafür noch nicht genug.

Dabei ist es dringend an der Zeit, dass wir uns stärker an der Nase nehmen. Wir sollen darauf achten, weniger zu kaufen – eine Planung der nächsten Mahlzeiten samt Einkaufszettel kann helfen. Auch die richtige Lagerung von Produkten ist wichtig. Nicht alles, was das Verfallsdatum erreicht hat, ist automatisch ungenießbar. Und mit ein bisschen Fantasie oder Rezepten aus dem Internet kann auch aus letzten Resten noch ein richtig schmackhaftes Gericht werden. (Lisa Breit, 14.3.2024)