Im Gastblog gibt Christian Kreil Einblick in die Runde der Referenten bei den Salzburger Gesundheitstagen.

Walter Wührer ist Allgemeinmediziner. Hinz und Kunz erhalten in seiner Wahlarztpraxis nur schwer einen Termin, "Akademiker" haben es leichter. In einem Interview mit dem rechten Internetportal RTV aus Garsten in Oberösterreich sagt Wührer: "Ich habe eine Heilkundeakademie entwickelt, und das Kriterium, in meiner Ordination einen Termin zu bekommen, ist tatsächlich, die Heilkundeakademie zu absolvieren, weil ich hier einen Filter einbauen kann."

Die Akademie Wührers trägt den Namen Iatrik-Heilkundeakademie und bietet dem Laien offenbar einen recht umfassenden Medizin-Crashkurs. Auf der Webseite Wührers erfahren wir: "Dr. med. univ. Walter Wührer unterrichtet in 3 Modulen à 3 Stunden das gesamte IATRIK-Heilkundekonzept." Ein Modul kostet 120 Euro. Wer ein wertvolles Zertifikat in Händen haben will, darf sich auch prüfen lassen: Die Prüfungsgebühr für die "Basiskompetenz" kostet 60 Euro, wer das Diplom "Experte Iatrik-Heilkundekonzept" stolz an seine Wand hängen will, muss für seine Defensio beim Meister 240 Euro lockermachen. Die Stiftung Gurutest vermutet: Damit öffnen sich die Türen zu Wührers Praxis. Gleichzeitig fragt die Stiftung Gurutest: Wer braucht nach der geballten Lehre in der Heilakademie Wührers noch einen Termin bei einem Bader?

Heilkundeakademie und Chemikalienverkauf

Zur Inskription in Wührers Akademie wird man auf die Webseite Iasis-Elements weitergeleitet, wo nebenbei auch allerlei Mittelchen erworben werden können. Zum Beispiel ein Fläschchen "DMSO-Öffnung". Der schmucke Flacon (100 ml um 16,90 Euro) "enthält die organische Schwefelverbindung Dimethylsulfoxid (DMSO) in reinster Pharmaqualität (99,9 Prozent)". Das bezweifelt die Stiftung Gurutest gar nicht, merkt allerdings an: DMSO, ein Sulfoxid, ist ein Lösungs- und Abbeizmittel. Wer es daheim hat, putzt damit besser das Bad und das Klo, als es zu gesundheitlichen Zwecken anzuwenden. Vor der Anwendung von DMSO als Medizin wird von berufener Stelle ausdrücklich gewarnt.

Getty Images

Delegierter in der Salzburger Ärztekammer

Wührer sitzt seit 2022 für die Liste "Zukunft Medizin" in der Salzburger Ärztekammer. Die Liste steht der Partei MFG nahe. In einem Talk mit Dagmar Häusler, der stellvertretenden Parteiobfrau und Landtagsabgeordneten in Oberösterreich, klärt uns Wührer über medizinische Studien auf, wenngleich nicht in leicht verständlichen Worten: "Das Hauptkriterium für eine Studie ist, dass sie Placebo-kontrolliert ist, weil kaum eine medizinische Maßnahme über den Placeboeffekt hinaus wirkt, das heißt, jede Studie ist Placebo-kontrolliert, wenn sie gut ist, das heißt, der Glaube an Heilung ist über Studie und Design ausgeschlossen, weil es doppelblind randomisiert verblindet ist, placebokontrolliert. Das heißt, der Effekt, der am besten bewiesen ist, wird den Menschen weggenommen." Die Stiftung Gurutest versucht zu übersetzen, was Wührer meinen könnte: Medizinische Interventionen wirken generell nicht über den Placeboeffekt hinaus, und genau den will man den Leuten wegnehmen.

Rechte Portale machen Stimmung für Gesundheitstage

Wührer ist einer der Organisatoren der "1. Salzburger Gesundheitstage", die an diesem Wochenende in Puch bei Salzburg stattfinden. Die Werbetrommel dafür rühren rechte Portale seit einiger Zeit. Wührer tingelt seit einigen Monaten als Talkshowgast von Milieuportal zu Milieuportal: Bei den szenenahen Portalen RTV und Report 24 findet er wiederholt Gehör mit seinen Plädoyers für angebliche Komplementärmedizin.

Kreativdirektor, Yogini, Heilpraktiker, Apotheker und Ärzte referieren

28 Referentinnen und Referenten treten bei den Salzburger Gesundheitstagen auf. Manche sind unzweifelhaft Mediziner mit tadellosem Ruf, manche haben sich als Mediziner in der Querdenkerszene einen Ruf gemacht, manche gehören ohne Zweifel nicht zum Fach. Andreas Wöss ist Kreativdirektor von Red Bull und referiert zum Thema "künstliche Intelligenz", die Yogini Nicole Poell bittet im Workshop "Wie man die Seele zum Lachen bringt" das Auditorium vermutlich auf die Matte.

Die Pharmazeutin Andrea Wögrath spricht über Hormonregelung und Empfängnisverhütung. Wögrath hat sich intensiv mit PMS und Wechseljahrbeschwerden beschäftigt. Auf der Webseite der Apothekerin lesen wir: "Und so bin ich bei den bioidenten Hormonen in homöopathischer Form und der ganzheitlichen Unterstützung durch die traditionelle europäische Medizin gelandet. Eine geniale Verbindung aus sehr altem und modernem Wissen." Das aktuellste Wissen verrät die Stiftung Gurutest der Pharmazeutin zur etwaigen Aktualisierung ihrer Webseite: Homöopathie wirkt nicht über den Placeboeffekt hinaus und hat daher mit Medizin oder Pharmazie nichts zu tun.

Aber auch ideologische Schwergewichte referieren bei der Tagung. Der ehemalige Universitätsprofessor Andreas Sönnichsen spricht zum "täglichen Pillencocktail". Zur Zeit der Corona-Krise versorgte Sönnichsen die Öffentlichkeit – wenn nicht täglich, so doch regelmäßig – mit geballter Querdenker-Agitation. Im Dezember 2021 wurde der Medizin-Uni Universität Wien der maßnahmenkritische und impffeindliche Cocktail Sönnichsens zu stark und sie schasste den Professor. Seitdem ist Sönnichsen Stammgast in Medien mit eindeutiger Schlagseite, etwa im Szeneportal RTV, das den ehemaligen Identitären-Sprecher Martin Sellner als "Migrationsexperten" bezeichnet. Sönnichsen sagte bei RTV: "Der Impfzwang war ein großes Verbrechen." Im rechten Blog Auf 1 appellierte er, die "Totalkontrolle durch die WHO" zu verhindern. Bei der Gemeinderatswahl in Salzburg kandidierte Sönnichsen auf der Liste der MFG. Die Partei begeisterte aber mit 0,9 Prozent Stimmanteil die Massen eher nicht.

Vitamine gegen Krebs

Zurück zu Handfestem und Stofflichem. Der Arzt Jörg Spitz hält mehrere Vorträge. Der ehemalige Professor für Nuklearmedizin in Wiesbaden und Mainz gilt als Doyen des Einsatzes hochdosierter Vitamine. Einst lobte Spitz die supplementäre Einnahme von Vitamin D gar als probates Mittel gegen Brust- und Darmkrebs: "Wir könnten heute sieben von zehn Frauen das Mamakarzinom ersparen (…) das Gleiche gilt für das Colon-Karzinom (…) Vitamin D ist ein ausgezeichneter Schutzfaktor gegen bösartige Tumore." Spitz ist Gründer der "Akademie für menschliche Medizin", und weil der Leser kaum erahnen wird, was es im Webshop der Akademie zu kaufen gibt, verrät es die Stiftung Gurutest: jede Menge Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel.

Zurück zum bereits erwähnten vermeintlichen Wundermittel DMSO, das auch Veranstalter Wührer im Portfolio führt. Der Referent Hartmut Fischer ist ein ebenso bekannter wie enthusiastischer Befürworter des medizinischen Einsatzes der Chemikalie. Fischers Webseite heißt "Medizin zum Selbermachen". Auf der Webseite finden wir einen Hinweis, der uns eher ratlos zurücklässt: "Es handelt sich bei DMSO um ein Mittel, welches man erst nach dem Kauf kennenlernen darf/sollte, da es keinen Beipackzettel gibt und die Wirkungen äußerst vielfältig sind." Der Heilpraktiker hält bei den "1. Salzburger Gesundheitstagen" ein Referat mit dem Titel: "Gesundheitswerkkasten – DMSO und Co".

Ein klein wenig schleicht sich bei der Stiftung Gurutest die Vermutung ein, dass die Gesundheitstage in Salzburg ein recht geschicktes Verkaufsevent sind für eher zweifelhafte Produkte aus dem Bauchladen des einen oder anderen Referenten. (Christian Kreil, 15.3.2024)