Der Red-Bull-Sender Servus TV investiert nicht nur in Sportrechte, sondern auch recht beherzt in TV-Filme. Der Salzburger Privatsender im Besitz des Dosenkonzerns kündigt gleich mehrere prominent besetzte Spielfilme ab Herbst an. Julian Pölsler, zuletzt mit Vorwürfen des Machtmissbrauchs konfrontiert, führt auch beim sechsten "Altaussee-Krimi" Regie.

Katharina Strasser widmet sich als "Die Liesl von der Post" (Arbeitstitel) in ihrem Dorf nicht nur dem Austragen von Briefen, sondern auch dem Lösen von Kriminalfällen. Zwei Filme sind geplant, beide stammen aus der Feder von Uli Brée ("Vorstadtweiber", "Biester").

Adele Neuhauser spielt in "Mama ist die Best(i)e" für Servus TV. Servus TV / www.peterrigaud.com

"Mama ist die Best(i)e"

Ein weiteres Drehbuch lieferte Brée im Falle von "Mama ist die Best(i)e" (Arbeitstitel) mit Adele Neuhauser, die sich auf einen Rachefeldzug gegen die eigene Familie begibt.

Erneut für Drehs gebucht sind zudem Michael Ostrowski und Bea Brocks, die sich in "Trost und Rath" einem neuen Fall widmen.

Proll ermittelt mit Pölsler in Altaussee

Im fünften "Altaussee-Krimi" spielt Nina Proll neben Johannes Silberschneider eine Kommissarin, wobei Servus TV an Regisseur Julian Pölsler auch für einen sechsten Teil festhält. Er war zuletzt mit Vorwürfen rund um Machtmissbrauch am Set von mehreren Frauen konfrontiert. Simon Schwarz darf trotz einer überschaubaren Quote beim Auftakt erneut als kauziger Restaurator und Hobbyermittler in "Metzger" ausrücken.

Goetz Hoefer, Programmdirektor bei Servus TV, sagte gegenüber der "Kleinen Zeitung", dass vertikale Geschichten besser als horizontal erzählte Produktionen beim linearen TV-Publikum funktionieren. Sprich: Abgeschlossene 90-Minüter funktionierten bei Servus TV besser als Serien, weshalb man sich nun darauf fokussiere. (APA, red, 13.3.2024)