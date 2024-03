Der 155-Meter-Turm des Projekts Vienna Twenty-Two. Putschögl

Das Großprojekt Vienna Twenty-Two in Wien-Donaustadt (22. Bezirk) von ARE und Signa geht in die finale Phase. Nach den Signa-Turbulenzen übernahm die ARE die Anteile des Partners und baut das Wohn- und Geschäftsviertel bei der U1-Station Kagran allein fertig. Ohnehin sind die meisten Bauteile schon übergeben; was noch fehlt, ist der Bauabschnitt 2, zu dem auch der gemischt genutzte 155-Meter-Turm gehört, er ist in Bau.

Der karge Eingangsbereich zum Citadines Vienna Danube. Putschögl

Der Bauabschnitt 1 ist fertig, und damit auch der Bauteil, der für Serviced Apartments vorgesehen war. Hier öffnete vor wenigen Wochen das Citadines Vienna Danube Aparthotel.

Ein Apartment für bis zu sechs Personen. The Ascott Limited

Es umfasst 223 Studios sowie Zwei- und Drei-Zimmer-Apartments für bis zu sechs Personen und ist das bereits vierte Haus von Betreiber Ascott in Wien, das zweite unter der Marke Citadines. Zehn Prozent des europäischen Portfolios von Ascott befinden sich damit in Wien.

Der Frühstücksraum, der ab 16 Uhr zur Bar wird. The Ascott Limited

Das Gebäude mit 13 Etagen bleibt im Portfolio der ARE. Neben einem Frühstücksraum, der ab 16 Uhr zur Bar wird, einem Fitnessraum und einer Wäscherei weist das Haus Tagungsräume und eine Dachterrasse auf, im Erdgeschoß gibt es einen Supermarkt. Die Zimmerpreise beginnen bei etwa 90 Euro (ohne Frühstück) und reichen bis rund 450 Euro für eine Sechs-Zimmer-Suite pro Nacht, abhängig von der Saison. (mapu, 13.3.2024)