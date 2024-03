"Filmmacher, Theoretiker, Koch, Architekt, Musiker, Kurator und Mitbegründer der Anthology Film Archives in New York" sowie später des Österreichischen Filmmuseums in Wien: Schon 1966 präsentierte sich Peter Kubelka in einem Interview mit Jonas Mekas als Totalverweigerer in Sachen Expertentum. Sein damaliges Statement "I want to help mankind to grow" würde er heute nicht mehr so formulieren. Aber in der Küche in seiner Wohnung in Wien, umgeben von Exponaten seiner eigenwilligen kunsthistorischen Sammlung, präsentiert er sich weiterhin als multipel versierter Menschenfreund und Skeptiker. (17.3.2024)