Bewerbungen für Jugendliche zwischen 15 und 21 Jahren sind noch bis zum 30. April 2024 für Wien möglich. Getty Images/Maskot

Wien – Seit dem 1. März 2024 können sich engagierte Schülerinnen und Schüler mit Migrationsbiografie im Alter von 15 bis 21 Jahren wieder für ein Stipendium des gemeinnützigen Vereins Start bewerben.

Bei erfolgreicher Aufnahme erhalten die Jugendlich unter anderem ein monatliches Bildungsgeld in Höhe von 100 Euro, einen Laptop und Drucker sowie Weiterbildungsangebote in Form von Seminaren und Workshops. Außerdem bietet die Initiative eine individuelle Betreuung und Beratung bei allen Fragen rund um schulische Anliegen, Berufs- und Studienwahl sowie Hilfe bei Praktika- und Jobsuche. Bewerbungen sind bis zum 30. April 2024 für Wien möglich. Die Initiative gibt es mittlerweile auch in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg.

Seit Beginn des Programms 2006 haben bereits insgesamt 654 Jugendliche auf ihrem Weg zur Matura oder einem Ausbildungsabschluss erfolgreich das Programm absolviert, davon 225 in Wien. Aktuell sind 41 engagierte Jugendliche aus Wien aktiv im Stipendienprogramm und profitieren davon nicht nur bezogen auf ihre schulische Laufbahn, sondern werden auch in ihrer persönlichen Entwicklung gefördert. (red, 14.3.2024)