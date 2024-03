Der Jugendliche soll Mitte Jänner ein elfjähriges Mädchen missbraucht haben. Er saß fünf Wochen lang in Untersuchungshaft und ist nun wieder auf freiem Fuß

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt bestätigte die Anklage. Richard Schneider / picturedesk.

Klagenfurt – Ein 14-jähriger Jugendlicher soll im Jänner in Kärnten ein elfjähriges Mädchen vergewaltigt haben. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt bestätigte am Mittwoch auf APA-Anfrage einen entsprechenden Online-Bericht der "Kronen Zeitung". Gegen den Jugendlichen wurde eine - noch nicht rechtskräftige - Anklage eingebracht. Er war fünf Wochen lang in Untersuchungshaft gesessen, befindet sich nun aber wieder auf freiem Fuß.

Involviert gewesen sein soll auch ein 13-jähriger Bub. Er soll die Tat teilweise mitgefilmt haben, ist aber noch nicht strafmündig. (APA, 13.3.2024)