Im queeren Avantgardekino genießt sie Kultstatus. Zuletzt zeigte sie ihre Arbeiten in Venedig und Paris. Ashley Hans Sheirl über Engel, libidinöse Ökonomie und Gestaltungsfreude

Mit Filmen wie "Rote Ohren fetzen durch Asche" und "Dandy Dust" eroberte sie in den 1980er Jahren Kultstatus im internationalen queeren Avantgardekino. Gemeinsam mit ihrer Lebens- und Arbeitskomplizin Jakob Lena Knebl bespielte sie 2022 den österreichischen Pavillon bei der Kunst Biennale in Venedig und 2023 das Palais de Tokio in Paris: Zeitliche Rahmen für ein Gespräch mit Ashley Hans Scheirl – über Engel, Namensfindungen, libidinöse Ökonomie und darüber, wie man die richtigen Settings für überbordende Spiel- und Gestaltungsfreude entwickelt. (24.3.2024)