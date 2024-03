Beim Quali-Turnier in Deutschland startet die ÖHB-Auswahl am Donnerstag gegen Kroatien. Es folgen Duelle mit Algerien und Deutschland

Lukas Hutecek will in Hannover wieder seine Muskeln flexen können. IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Wenige Wochen nach ihrer wunderbaren EM-Kampagne in Deutschland, die nach denkwürdigen Ergebnissen gegen Kroatien, Spanien, die Gastgeber und Ungarn auf Platz acht endete, ringen Österreichs Handballer um Normalität. Am besten schon ab Duell am Donnerstag mit Kroatien im Rahmen des Olympia-Qualifikationsturniers in Hannover (20.15 Uhr, ORF 1) soll ein österreichischer Erfolg gegen eine der großen Handballnationen nicht mehr als Sensation gelten. Kapitän Mykola Bilyk sah sich und seine Kollegen "auf einem guten Weg. In den nächsten Jahren geht es darum, unter Beweis zu stellen, dass wir große Mannschaften nicht nur ärgern, sondern auch Zählbares holen können."

Das große Ziel, das olympische Turnier ab 25. Juli, haben in der rund 10.000 Fans fassenden ZAG-Arena auch Algerien und Deutschland im Visier. Zwei Tickets werden in der Vierergruppe vergeben, womit Auftaktniederlagen – ab 17.45 Uhr bespielen die Gastgeber die Afrika-Vizemeister – tunlichst zu vermeiden sind.

Österreich-Insights bei den Kroaten

Kroatien, das mit Rang elf bei der EM enttäuschte, hat in Dagur Sigurdsson seit kurzem ein neuen Coach mit österreichischer Vergangenheit. Der Isländer trainierte das Männerteam von 2008 bis 2010, davor wirkte er als Spielertrainer in Bregenz. Der 50-Jährige ist unbestritten eine Größe, aber eine für Österreich berechenbare. "Wir haben eine Idee, wie er spielen lässt. Er hat eine klare Vision und ist ein akribischer Arbeiter", sagte Sportdirektor Patrick Fölser, der unter Sigurdsson im Team spielte.

Österreichs aktueller Coach, Ales Pajovic, wollte sich aber ohnehin nicht so sehr mit dem Kollegen beschäftigen. "Wir sind fokussiert auf uns. Wir sind bereit, egal wie Kroatien kommt", sagte der Slowene, der mit seiner Mannschaft bereits seit Sonntag in Hannover weilt, während die Kroaten wie auch die Algerier erst am Tag vor dem Turnierauftakt anreisten.

Kapitän Mykola Bilyk im EM-Duell mit Frankreich. IMAGO/Pixsell

Klein war einmal

Das Spiel der Kroaten ist in den Grundzügen ohnehin bekannt, das jüngste Analysevideo stammt von der EM, wo die Österreicher dem Neunten der WM 2023 vor zwei Monaten ein 28:28 abtrotzten. Umgekehrt werden sich die Kroaten kaum düpieren lassen. "Wir sind nicht mehr das kleine Österreich, sondern eine gestandene Mannschaft", sagte Goalie Constantin Möstl, der bei der EM nicht nur Kroaten zur Verzweiflung getrieben hatte. Möstl: "Es wird von uns sicher erwartet, dass wir das Märchen wiederholen."

Am Samstag (17.45 Uhr) duellieren sich die Österreicher mit Algerien, am Sonntag (14.10) zum Abschluss mit Deutschland. Dem gestiegenen Stellenwert entsprechend laufen alle drei Spiele auf ORF 1. (Sigi Lützow, 13.5.2024)