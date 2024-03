Hier jubelt der dänische Stürmer Magnus Mattsson vom FC Kopenhagen über einen Treffer in der Champions League gegen Manchester City. Schwer vorstellbar, aber vielleicht ist seine Freude über die Namensrechte der dänischen Liga ähnlich groß. AFP/Ritzau Scanpix/MADS CLAUS RA

Nächster Rückschlag für die Fußball-"Rebellen": Eine europäische "Super League" wird es nicht geben - zumindest nicht unter dem seit Jahren angedachten Namen. Im Streit um die Markenrechte an dem Namen habe die dänische "Superliga" einen Sieg errungen, hieß es in einem Statement am Mittwoch.

"Wir sind sehr froh, dass die EU-Markenbehörde zugestimmt hat, dass die Marke "THE SUPER LEAGUE" in der EU den Wert verletzen wird, den die dänischen Vereine in die 3F Superliga investiert haben", sagte Superliga-Chef Claus Thomsen in einer Mitteilung. Die Verantwortlichen sehen das Urteil auch als moralischen Erfolg, die Liga sei laut Thomsen "immer gegen den Wunsch der großen Vereine nach einer neuen europäischen Liga" gewesen.

Die Entscheidung bedeutet, dass die Vertreter der geplanten Eliteliga diese nicht unter dem bislang kursierenden Namen registrieren können. Die Verantwortlichen können gegen die Entscheidung jedoch Berufung einlegen. Auch in der Schweiz wird die höchste Spielklasse Super League bezeichnet. Die englische höchste Liga bei den Frauen hört auf den Namen Women's Super League (WSL).

Zwölf europäische Vereine waren im April 2021 mit ihren konkreten Plänen einer solchen Liga vorgeprescht, die meisten von ihnen zogen jedoch nach Protesten durch die Uefa, nationale Verbände und Fans ihre Teilnahmeabsichten kurz darauf zurück. Von den Vereinen sind derzeit noch die spanischen Topklubs FC Barcelona und Real Madrid als treibende Kräfte übrig. (sid, red, 13.5.2024)