Sie habe sich so frei gefühlt und auch für ihre zwei Kinder sei die Trennung von ihrem Mann das aller Beste gewesen, schreibt eine Frau auf Facebook. "Kein Gefühl mehr von Wut oder Traurigkeit, weil dein Partner dir weniger hilft, dich nicht als Frau sieht, seine Ruhe braucht", heißt es weiter in dem Kommentar in der Gruppe, in der Mütter sich austauschen.

Vielen Frauen dürfte das bekannt vorkommen. Das merke ich auch in meinem Umfeld. Immer wieder erzählen mir befreundete Mütter, dass sie unter der ungerechten Arbeitsteilung in ihren Beziehungen leiden. Es gibt Männer, die haben beim eigenen Baby keine einzige Windel gewechselt und wenn die Mama nicht daheim ist, muss die Oma kommen, weil der Papa das Kind nicht ins Bett bringen "kann".

Und selbst wenn viele die Arbeit daheim als gerecht aufgeteilt empfinden, in Wahrheit ist sie es meist doch nicht. Wer weiß die Schuhgrößen der Kinder, packt die Wechselkleidung, kauft die Matschhosen oder flechtet die Haare? Bei genauerem Hinsehen ist in vielen Partnerschaften der Wurm drin, wenn es um Fairness geht.

Vielen Frauen reicht es, sie ziehen die Reißleine. Sie sind lieber alleine, selbst wenn es Kinder gibt, anstatt mit einem Mann, mit dem es nur Streit um die Arbeitsteilung gibt. Auch in den Medien ist das Thema angekommen. In der deutschen Wochenzeitung "Die Zeit" erschien vor wenigen Monaten ein Text mit dem Titel "Männer – oder soll man es lassen?", in dem die Autorin von "hetero-müden" Frauen schreibt und dass die strukturelle Ungleichheit zwischen den Geschlechtern eben auch aus dem Privatleben nie ganz herauszuhalten ist.

Die Frauen ziehen den Männern davon. Unterstützen sich gegenseitig, fordern ihre Rechte ein, wissen, was alles möglich wäre. Laut Maria Pernegger sei es eigentlich eine logische Konsequenz, dass Frauen sich diese Mehrfachbelastung nicht mehr gefallen lassen. Hätten ihre Mütter früher die Kinder und den Haushalt als Aufgaben gehabt, kommt nun die Erwerbsarbeit dazu.

"Könnte ich nicht auf Frauen stehen", sagte unlängst eine Freundin beim Mittagessen zu mir und setzte nach, mit ihren Freundinnen könne sie alles besprechen – anders als bei ihrem Mann, der beim Thema Feminismus sofort die Ohren zu klappe. Viele Frauen wünschen sich Partner, die ebenso kämpferisch wie sie selbst für Gleichberechtigung kämpfen. "Doch wenn ich mit dem Thema ankomme, fühlt er sich sofort persönlich angegriffen", erzählte meine Freundin weiter. Als er ein Stelleninserat entdeckt habe, in dem Frauen bevorzugt eingestellt wurden, seien in einem Streit die Wogen hochgegangen. Das sei keine Gleichberechtigung, sagte er. Sie hielt dagegen, dass hunderte Jahre Menschheitsgeschichte davon auch keine Spur gewesen sei.

Ist da was dran, ist jeder Mann nur ein Kompromiss?

Auch Studien zeigen, dass die politische Einstellung von Frauen und Männern immer weiter auseinanderklappt. In "Die Chefredaktion" hat eine junge Journalistin anonym berichtet, wie sie Männer aller politischen Lager gedatet hat und "alle waren gleich schlimm", wie sie schreibt. Ihre Vermutung: Die meisten Männer, auch jene die sich selbst als links bezeichnen würden, wäre es ganz recht, wenn wir traditionelle Geschlechterrollen nie hinterfragt hätten.

Hinzu kommt die emotionale Verfügbarkeit, die vielen Männern fehlt, weil das Patriachat verhindert, dass auch Buben und Männer über ihre Gefühle sprechen können. "Konnte es wirklich sein, dass dieser Mann, der Vater meiner Kinder, die wichtigsten, grundlegenden zwischenmenschlichen Basics einfach nicht hin bekam? Ermutigen, Danke sagen, loben, nachfragen, trösten, um Hilfe bitten, sich entschuldigen, war dazu einfach nicht fähig?", schreibt die Autorin Heide Lutosch in ihrem Buch "Kinderhaben". Vielen Männern sei es zu viel, schlussfolgert Lutosch schließlich. Sie wollen zu viel Intimität vermeiden, auch um den Preis kläglichster Einsamkeit. Während Frauen genug kriegen können von X Gesprächen.

Dazu kommt die fehlende Bereitschaft, an der eigenen Beziehung zu arbeiten. In den meisten Partnerschaften, die ich kenn, kümmern sich die Frauen auch noch darum: die Babysitterin anrufen, dass die Eltern mal wieder ins Kino gehen können, zur Paartherapie oder machen ihren Männern sogar Geschenke zum Hochzeitstag, wären diese ihn wiederum sogar vergessen.

Denn obwohl das Bewusstsein für und auch die Berichterstattung über Themen wie Care Arbeit und Mental Load in den letzten Jahren weiter zugenommen hat, leisten Männer immer noch rund zwei Stunden weniger unbezahlte Arbeit als Frauen.

Vielen Frauen scheint es zu reichen.

Es gibt auch einige prominente Frauen, die für sich entschieden haben, auf eine Beziehung mit einem Mann zu verzichten.

Eine