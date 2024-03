2013 verstarb Kinderbuchstar Otfried Preußler. imago stock&people

In den letzten Wochen erregte die Meldung, dass der Direktor des Otfried-Preußler-Gymnasiums im bayerischen Pullach seine Schule umbenennen will, in Deutschland viele Gemüter. Der namensgebende, 2013 verstorbene Kinderbuchautor habe nämlich mit 17 Jahren den Roman "Erntelager Geyer" geschrieben und sich nie davon distanziert - 1944 veröffentlicht stand der aber, wenig überraschend, teils im Geiste des Nationalsozialismus.

Nun hat der Zweckverband Otfried-Preußler-Gymnasium Pullach verkündet, den Namensänderungsantrag der Schule in Staatliches Gymnasium Pullach im Isartal zu unterstützen, der jetzt beim Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus gestellt werden muss. Erst 2014 war die Bildungseinrichtung nach dem Kinderbuchautor benannt worden. (red, 14.3.2024)