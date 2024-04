Vor allem in Notsituationen habe sich Bargeldhilfe als wirksam erwiesen, schreiben Cina Lawson, Ministerin für digitale Wirtschaft in Togo, und Rory Stewart, leitender Berater bei der Wohltätigkeitsorganisation Give Directly, in ihrem Gastkommentar.

Geldtransfermöglichkeit in Bangui, der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik. Foto: APA/AFP/BARBARA DEBOUT

Seit Jahrzehnten kämpft die internationale Gemeinschaft mit der Herausforderung, die extreme Armut zu beseitigen – das wichtigste Ziel für nachhaltige Entwicklung bis zum Jahr 2030. Trotz einiger Fortschritte sind wir noch weit von diesem Ziel entfernt: Schätzungsweise 700 Millionen Menschen leben noch immer von weniger als 2,15 US-Dollar pro Tag. Doch anders als in den vergangenen Jahrzehnten haben wir heute eine Lösung, die schnell ausgeweitet werden kann, um das Ende der extremen Armut zu beschleunigen: direkte Geldtransfers an die ärmsten Haushalte.

Das Konzept selbst ist nicht neu. Vor allem in Notsituationen hat sich Bargeldhilfe als wirksam erwiesen. Während der Covid-19-Pandemie erhielt jeder sechste Mensch weltweit Bargeldhilfe. Direkte Geldtransfers sind ein wirksames Instrument, um Menschen zu helfen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und in das Wohlergehen ihrer Familien zu investieren. Aus diesem Grund integrieren Länder mit hohem und mittlerem Einkommen Bargeldleistungen zunehmend als zentralen Bestandteil ihrer sozialen Sicherungsnetze. Dennoch werden schätzungsweise weniger als fünf Prozent der 200 Milliarden US-Dollar, die jährlich für internationale Entwicklungshilfe ausgegeben werden, für Geldtransfers verwendet.

Effektive Hilfe

Die positiven Auswirkungen von Geldtransfers sind gut dokumentiert und unbestritten. Die Ergebnisse von mehr als 300 randomisierten Kontrollstudien zeigen, dass Geldtransfers das Einkommen mehr als verdoppeln, die Einschulungsraten und das Unternehmertum erhöhen, die Zahl der ausgelassenen Mahlzeiten, Krankheiten und Depressionen verringern und häusliche Gewalt reduzieren können. Wichtig ist, dass sie weder die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden verringern noch die Ausgaben für Genussmittel wie Tabak und Alkohol erhöhen. Mehr noch: Jeder Ein-Dollar-Transfer hat einen Spillover-Effekt von etwa 2,50 US-Dollar auf die lokale Wirtschaft. Drei Jahre nach dem Transfer verdienen die Empfängerinnen und Empfänger immer noch mehr und sind besser ausgebildet. Jüngste Untersuchungen in Kenia haben gezeigt, dass ein pauschaler Bargeldtransfer in Höhe von 500 US-Dollar die Familien besonders effektiv in die Lage versetzt, einkommensschaffende Investitionen zu tätigen.

"Neue digitale Technologien haben die Kosten drastisch gesenkt und unsere Möglichkeiten erweitert, Geld sicher in die ärmsten Regionen der Welt zu bringen."

Wichtig ist auch, dass wir jetzt über die Technologie verfügen, um die ärmsten Menschen der Welt massenhaft mit Direktüberweisungen zu erreichen. Neue digitale Technologien haben die Kosten drastisch gesenkt und unsere Möglichkeiten erweitert, Geld sicher in die ärmsten Regionen der Welt zu bringen. Während der Pandemie nutzte Togo Mobiltelefondaten und Satellitenbilder, um bedürftige Menschen zu identifizieren und gezielt zu unterstützen. Das NOVISSI-Programm verteilte 34 Millionen US-Dollar an 920.000 Begünstigte.

Kein Ersatz

Nach sorgfältiger Prüfung wird das erfolgreiche Pilotprojekt in Togo nun mit Unterstützung der Weltbank zu einem 100-Millionen-US-Dollar-Programm ausgeweitet. In ähnlicher Weise hat Indien innerhalb von nur sechs Jahren 1,3 Milliarden Menschen in sein digitales Identifikationssystem aufgenommen, was ein schnelles Wachstum des digitalen Zahlungsverkehrs und barrierefreie Bargeldtransfers in die entlegensten Gebiete des Landes ermöglicht.

Nachdem diese und viele andere Programme die Wirksamkeit von Geldtransfers bewiesen haben, stellt sich nun die Frage, wie diese Lösung globalisiert werden kann. Aufbauend auf den Erkenntnissen einer internationalen Arbeitsgruppe, die wir vor kurzem geleitet haben, schlagen wir vor, einen neuen globalen Fonds einzurichten, der sich der Beseitigung extremer Armut durch direkte und pauschale Geldtransfers widmet. Diese Lösung würde den Ländern dabei helfen, den Einsatz von digitalen Geldtransfers auszuweiten, indem bestehende Sozialschutzprogramme ausgebaut oder neue Programme aufgelegt werden. Das Geld dafür würde von Philanthropen, Institutionen und Regierungen kommen, ähnlich wie der Globale Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria seine Mittel aufbringt. Entscheidend ist, dass diese Transfers nicht als Ersatz für andere Interventionen, sondern vielmehr als Ergänzung angeboten werden.

Erster Schritt

Denn wenn Familien weiterhin keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung und Beschäftigungsmöglichkeiten haben, wird zusätzliches Geld nicht so helfen, wie es könnte. Als ergänzende Maßnahme würden die Vorteile des Geldes jedoch über die erste Auszahlung hinausgehen. Einzelpersonen und Familien, die über mobile Geldkonten verfügen, hätten Zugang zu einer finanziellen Rettungsleine, die es ihnen ermöglicht, zu sparen, Unternehmen zu gründen oder Überweisungen aus dem Ausland zu erhalten. In großem Maßstab beschleunigt diese Infrastruktur die finanzielle Inklusion unterversorgter Gemeinschaften und versetzt nationale Regierungen in die Lage, im Katastrophenfall Soforthilfe in Form von Bargeld zu leisten und gefährdeten Bevölkerungsgruppen langfristige Vorteile zu bieten.

Direkte Transfers allein werden die extreme Armut zwar nicht beseitigen, aber sie sind ein erster konkreter Schritt, um umfassendere Maßnahmen in Gang zu setzen. Wie bei der Strategie zur Bekämpfung von HIV – bei der eine Vereinbarung zur Verteilung antiretroviraler Behandlung größeren Reformen der Gesundheitssysteme und Maßnahmen zur Förderung von Verhaltensänderungen vorausging – kann ein schneller, einheitlicher erster Schritt ein beängstigendes Problem beherrschbarer machen, als wir dachten.

Historische Chance

Es sollte in der heutigen Welt nicht hinnehmbar sein, dass Hunderte von Millionen Familien immer noch um Nahrung und eine angemessene Unterkunft kämpfen müssen. Es ist inakzeptabel, dass Kinder in ihrem Wachstum und ihrer Entwicklung behindert werden oder ihre Ausbildung nicht abschließen können. Diese Art von Armut ist nicht nur schmerzhaft, sondern auch eine tragische Verschwendung menschlichen Potenzials.

Geldtransfers bieten eine transformative Lösung für multidimensionale Armut, indem sie Dutzende von Ergebnissen gleichzeitig verbessern. Sie haben sich bereits als wirksam, anpassungsfähig und wiederholbar erwiesen und werden nun mit zunehmender Mobilfunkabdeckung und verbesserter digitaler Infrastruktur von Jahr zu Jahr zugänglicher. Diese Verbreitung der Technologie bietet eine historische Chance, den Kreislauf von extremer Armut und Verzweiflung zu durchbrechen. Zum ersten Mal verfügt die Welt sowohl über das Geld als auch über die Methoden, um erfolgreich zu sein. Worauf warten wir noch? (Cina Lawson, Rory Stewart, Übersetzung: Andreas Hubig, Copyright: Project Syndicate, 8.4.2024)