Das Starship wartet im Morgenlicht auf seinen großen Auftritt. REUTERS/Cheney Orr

Das US-Unternehmen Space X möchte mit seinem Recyclingkonzept die Raumfahrt deutlich günstiger machen. Mit der Falcon 9 scheint die Idee bereits aufgegangen zu sein: Nicht zuletzt dank der Wiederverwendung der Erststufe konnte Space X mit ihr günstige Preise bei hoher Erfolgsrate anbieten, was die Mitbewerber allmählich aus dem Markt für kommerzielle Satellitentransporte drängt. Nun soll das Konzept auch bei Superschwerlastraketen funktionieren: Die neue Space-X-Rakete Starship soll heute bereits zum dritten Mal abheben.

Das leistungsstärkste Raketensystem der Raumfahrtgeschichte ist bereit für den Lift-off am Donnerstagmorgen (Ortszeit) vom Weltraumbahnhof von Space X in Boca Chica, Texas. Grünes Licht von den Behörden gab es bereits am Mittwoch. Das Startfenster öffnet sich um 13 Uhr MEZ und schließt sich 110 Minuten später wieder. Laut jüngstem Update wurde der Start um etwa 30 Minuten verschoben. Wetter scheint ok, laut SpaceX würden die Bedingungen für eine 70-prozentige Startwahrscheinlichkeit sprechen. Die Vorbereitungen seien demnach in vollem Gange.

Geplant ist ein rund einstündiger Testflug und eine Meereslandung beider Raketenstufen, des Boosters und des eigentlichen Starships. Space X überträgt den Start ab 30 Minuten vor dem Lift-off via Livestream.

Kurzer Jungfernflug

Der Weg zum dritten Flugtest war steinig und von Fehlschlägen gesäumt: Bei seinem Jungfernflug am 20. April 2023 war das Starship nur knapp vier Minuten unterwegs gewesen. Schon kurz nach dem Start geriet die Rakete ins Taumeln und musste aus Sicherheitsgründen vom Flugabbruchssystem FTS in etwa 30 Kilometer Höhe gesprengt werden.

Verantwortlich für das vorzeitige Ende des Erstflugs war unter anderem, dass von einer unfertigen Startrampe aus abgehoben wurde. Die enormen Kräfte der Triebwerke hatten die Rampe teilweise zerstört und dabei auch selbst Schaden genommen. Darüber hinaus gab es Probleme bei der Abtrennung der ersten Stufe.

Beim zweiten Flugtest am 18. November klappte diese, und auch sonst schien zunächst alles nach Plan zu laufen. Doch dann explodierte der abgetrennte Heavy Booster. Der obere Teil des Starships stieg weiter auf und erreichte eine Höhe von 145 Kilometern, wurde dann aber ebenfalls gesprengt. Trotz dieser Fehlschläge werten die Fachleute die beiden Testflüge als Erfolge, bei denen kostbare Daten für künftige Starts gesammelt wurden.

Landung im Indischen Ozean

"Der dritte Flugtest soll auf den Erkenntnissen der vorangegangenen Flüge aufbauen", erklärte Space X. Getestet werden sollen unter anderem das Öffnen und Schließen der Starship-Nutzlasttür während des Flugs, eine Demonstration des Treibstofftransfers während der Auslaufphase der oberen Stufe, das erste Wiederzünden eines Raptor-Triebwerks im Weltraum und ein kontrollierter Wiedereintritt des Starships mit anschließender Wasserlandung im Indischen Ozean.

Das Starship setzt sich aus zwei Stufen zusammen, einem riesigen Booster, genannt Super Heavy, und der Oberstufe, dem eigentlichen Starship. Prototypen des Starships haben in den letzten Jahren bei fünf Testflügen eine Höhe von bis zu zehn Kilometern erreicht – bisweilen mit "explosiven" Vorfällen. Sowohl Super Heavy als auch Starship sind für eine vollständige Wiederverwendung ausgelegt.

Eingangsbereich der Starbase, des Weltraumbahnhofs von Space X, in Boca Chica, Texas. Foto: EPA/ADAM DAVIS

Superlative

Mit einer Höhe von 121 Metern und einem Startgewicht von rund 5.000 Tonnen stellt das Transportsystem das größte und leistungsstärkste Raumschiff der Raumfahrtgeschichte dar. In ihrer jetzigen Form ist die Starship-Rakete fast doppelt so stark wie das Space Launch System (SLS) der Nasa, das im November 2022 das Nasa-Raumschiff Orion auf eine zehntägige Reise um den Mond und zurück schickte.

Starship soll auch deutlich mehr Fracht fassen können, über 100 Tonnen würde man damit in den Erdorbit heben können, so Space X. Langfristig könnte Starship Astronauten zum Mars bringen, so die Hoffnung. Kurzfristiger könnte das System laut Nasa aber auch in ihr Mondprogramm Artemis integriert werden. Ob und wann das sein könnte, hängt wohl auch davon ab, wie der heutige Flug ausgeht. (tberg, 14.3.2024)