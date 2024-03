Bis zu 19 Grad werden am Freitag erwartet, am Samstag ist mit Temperaturen bis 17 Grad zu rechnen

Die Temperaturen bleiben mild (Symbolbild). IMAGO/Jan Eifert

Wien – Die schon bisher vorherrschende wechselhafte Wetterlage findet laut der aktuellen Geosphere-Prognose vom Donnerstag auch in der kommenden Woche ihre Fortsetzung. Die Temperaturen sind weiterhin sehr mild und steigen am Freitag, an dem erneut ein Wechselspiel aus Sonnenschein und teils stärkeren Wolkenfeldern auf dem Programm steht, auf bis zu 19 Grad Celsius.

Besonders an der Alpennordseite, von Vorarlberg bis Oberösterreich, steigt hier im Lauf des Nachmittags und gegen Abend die Schauerneigung an, ansonsten bleibt es tagsüber noch niederschlagsfrei. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest, eher schwach windig bleibt es im Süden, und nach Frühtemperaturen von null bis sieben Grad gibt es Höchstwerte zwischen 13 und 19 Grad.

Wetter am Wochenende

Am Samstag erfassen Störungszonen Österreich von Nordwesten ausgehend, und in rascher Abfolge wechseln wieder recht verbreitet sonnige Abschnitte mit stärkeren Wolkenfeldern. Bereits von der Früh weg besteht eine erhöhte Schauerneigung, mehrheitlich erfolgen die Niederschläge jedoch im Bergland und da besonders alpennordseitig. In der Nordhälfte weht lebhaft auffrischender Wind aus West bis Nordwest, im Süden des Landes greift der Wind kaum durch. Mit zwei bis zehn Grad ist in den Morgenstunden zu rechnen, im weiteren Verlauf steigen die Temperaturen auf elf bis 17 Grad, am wärmsten wird es dabei im Osten.

Am Sonntag halten sich zunächst ein paar Restwolken, die am Alpennordrand gebietsweise noch etwas dichter ausfallen können, und auch unergiebige Schauer sind da möglich, die Schneefallgrenze liegt bei 1.200 bis 1.500 Meter Seehöhe. Ansonsten scheint überwiegend die Sonne, ehe später von Westen her wieder häufiger Wolkenfelder durchziehen. Der Wind kommt vorzugsweise ebenfalls aus West-Richtungen. Er wird in exponierten Lagen im Osten teils auch lebhaft, ansonsten jedoch nur schwach bis mäßig. Nach minus ein bis plus acht Grad erreichen die Höchstwerte elf bis 18 Grad.

Wochenbeginn

Der Montag ist dann anfällig für wiederkehrende Regenschauer bei nur etwas Sonnenschein, wobei der Schwerpunkt aus heutiger Sicht recht unsicher ist. Somit kann es gebietsweise auch recht freundlich werden. Die Schneefallgrenze liegt recht hoch, meist ist erst in Lagen oberhalb von 2.000 Metern Schneefall mit dabei. Der Wind bleibt meist schwach. Die Frühtemperaturen liegen zwischen einem und acht Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei elf bis 17 Grad.

Die Prognose für Dienstag ist noch sehr unsicher, tendenziell ist es in der Westhälfte wolkenreich und schaueranfällig, während im Osten und Südosten der Sonnenschein überwiegt. Dazu bleibt es schwach windig, und nach drei bis acht Grad erreichen die Höchstwerte meist zehn und 17 Grad. (APA, 14.3.2024)