2023 reflektierte Verleger Lojze Wieser in "Der Wieser Verlag und Kurze Stationen eines Lebens" seine Arbeit. Wieser Verlag

Klagenfurt - Der Kärntner Verleger Lojze Wieser übergibt seine beiden Verlage, Wieser und Drava, an Erika Hornbogner. Die 1971 Geborene hatte schon in den vergangenen zehn Jahren in verantwortlichen Positionen bei den beiden Verlagen gearbeitet, teilte Wieser am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Der umtriebige Verleger, bekannt auch durch die Fernsehreihe "Der Geschmack Europas", hatte im Jahr 1987 in Klagenfurt den Wieser Verlag gegründet und 2016 den Drava Verlag übernommen. Die Schwerpunkte liegen auf Belletristik, Essays, Biographien und Übersetzungen aus Südosteuropa in deutscher und slowenischer Sprache. An die 1.700 Bücher hat er bereits herausgebracht.

Erika Hornbogner wurde in Klagenfurt geboren, nach ihrem Studium in Wien arbeitete sie als Buchhändlerin. Sie ist Projektleiterin und Herausgeberin der Kärntner Literaturzeitschrift Fidibus - neue Literatur in Kärnten/Koroška. Seit 2014 arbeitet sie im Wieser Verlag, seit Jänner 2016 ist sie Geschäftsführerin des Drava Verlages und ab sofort Verlegerin beider Verlage. (APA, 14.3.2024)