Dass China ein Land der Gegensätze sei, ist ein Klischee, das inzwischen durch sämtliche Buchtitel und Reportagen gejagt wurde. Falsch ist es deswegen nicht: Hypermoderne Metropolen wie Shenzhen erlauben auch westlichen Besuchern einen Blick in die Zukunft, in der digitales Bezahlen und autonomes Fahren den Alltag prägen. In den Inlandsprovinzen dagegen scheint in manchen Landstrichen die Zeit stehengeblieben: Menschen in Mao-Anzügen bedienen altertümliche Maschinen in staatlichen Fabriken.

Das will die Regierung nun ändern und zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Am Mittwoch hat die Zentralregierung ein Programm verabschiedet, welches sowohl Unternehmen als auch Konsumenten dazu ermutigen soll, veraltetes Equipment durch neuere Produkte zu ersetzen. Die Kampagne ist eine Säule, mit der das Wachstumsziel von fünf Prozent 2024 erreicht werden soll.

Die chinesischen Bürger haben in den vergangenen Jahrzehnten vergleichsweise wenig vom wirtschaftlichen Aufstieg abbekommen. Noch ist der private Konsum vergleichsweise gering. EPA/ALEX PLAVEVSKI

In Sektoren wie der Industrie und der Landwirtschaft, aber auch im Erziehungs- und im Gesundheitsbereich sollen die Ausgaben so um 25 Prozent erhöht werden. Selbst Haushaltsgeräte fallen darunter. Analysten rechnen damit, dass das Programm bis 2027 das Wachstum um 0,7 Prozent jährlich erhöhen kann. Umgesetzt werden soll das Programm durch Steueranreize, vergünstigte Kredite und direkte Investitionen – wobei man sich über die exakte Höhe allerdings ausschwieg.

Dass der Binnenkonsum steigen muss, ist seit Jahren die Meinung zahlreicher Analysten. Bisher nämlich flossen Investitionen meist in die Infrastruktur, und Überschüsse wurden in andere Länder exportiert. Chinas privater Konsum trägt derzeit nur etwas über ein Drittel zum Bruttoinlandsprodukt bei. In den USA sorgen die amerikanischen Konsumenten für fast 70 Prozent der Wirtschaftsleistung. Man kann dieses Problem auch umformulieren: Die chinesischen Bürger haben in den vergangenen Jahrzehnten vergleichsweise wenig vom wirtschaftlichen Aufstieg abbekommen. Die Profite machten Regierung und Staatsunternehmen.

Lahmender Konsum

Vor der Corona-Krise schien das Problem nur auf dem Papier zu bestehen. Aber die rigorose Zero-Covid-Politik führte dazu, dass zahlreiche kleinere Betriebe aus dem Servicesektor schließen mussten. Angestellte fuhren in ihre Heimatdörfer zurück und kehrten auch nach dem Ende der Maßnahmen nicht in die Städte zurück. In der Folge rutschte China in die Deflation: Der Konsum lahmt, die Preise sind eingebrochen. Die Wirtschaft kommt nicht richtig von der Stelle, was sich auch an höheren Arbeitslosenzahlen zeigt. Ausdruck der Misere ist auch die Immobilienkrise. Die fehlende Nachfrage drückt auf das Wachstum.

In früheren Boomjahren hatte die Regierung in Peking auf solche Flauten oft mit Stimuluspaketen reagiert: Zugstrecken, Flughäfen, Hochhäuser – in Windeseile wurden große Teile des Landes in die Moderne katapultiert. Die Wirtschaft wuchs in diesen Jahren um zehn Prozent im Jahr, was wiederum Investitionen aus dem Ausland anzog. Das Rezept funktioniert mittlerweile aber nicht mehr, da vor allem Unternehmen und lokale Regierung bis über die Ohren verschuldet sind. Es verlangt also nach "smarteren Maßnahmen", um das Wachstum anzukurbeln.

Ob die Modernisierungskampagne das vermag, ist noch offen. China-Analyst Michael Pettis, der seit Jahren für eine Erhöhung des Konsums trommelt, gibt sich skeptisch.

"Dies scheint allen anderen aktuellen Plänen zur Ankurblung des Verbrauchs sehr ähnlich zu sein", schrieb er am Mittwoch auf X. Das Programm könne zwar zu einer besseren Verteilung führen. "Ohne eine Steigerung des Haushaltseinkommens werden sie den Konsum aber nicht ankurbeln."

Etwas Hoffnung dagegen dürfte der chinesische Aktienmarkt durch die Maßnahmen bekommen. Sollten die Maßnahmen greifen, dürften sich Umsatz und Gewinn vieler chinesischer Unternehmen positiv entwickeln. Der chinesische Leitindex CSI hat in den vergangenen Woche zaghafte Signale einer Bodenbildung ausgesandt. (Philipp Mattheis, 14.3.2024)