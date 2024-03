Mit 6:46 Minuten Usetime pro Visit liegt DER STANDARD als Dachangebot unter den ausgewiesenen Medienangeboten in der ÖWA vorn, ebenso mit 7:30 Minuten als Einzelangebot. Screenshot DER STANDARD

Insgesamt 3.423.666 Stunden verbrachten Userinnen und User im Februar auf derStandard.at (Dachangebot). Diese Verweildauer ergibt sich aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten der Österreichischen Web-Analyse (ÖWA) über die Nutzung von österreichischen Onlineangeboten in diesem Monat. Laut ÖWA ist das Dachangebot derStandard.at mit 6,99 Millionen Unique Clients Nummer eins unter den ausgewiesenen Onlineangeboten in dieser Kategorie.

Höchste Usetime unter Medienangeboten

Mit 6:46 Minuten Usetime pro Visit liegt DER STANDARD als Dachangebot unter den ausgewiesenen Medienangeboten in der ÖWA vorn, ebenso mit 7:30 Minuten als Einzelangebot.

Die Gesamtverweilzeit für die Portale ergibt sich aus der Multiplikation der von der ÖWA ausgewiesenen Visits und der Usetime pro Visit.

ORF.at wurde bis Ende 2023 als größtes österreichisches Medienportal in der ÖWA ausgewiesen. Der ORF ist weiterhin Mitglied der ÖWA. Weil er aber den Vorgaben der ÖWA aufgrund verschärfter Datenschutzbestimmungen für die Zustimmung zum ÖWA-Cookie bisher nicht folgt, werden seine Daten seit Jänner vorerst nicht ausgewiesen. (red, 14.3.2024)