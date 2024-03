Der 49-jährige Verdächtige hinderte sein Opfer mit Gewalt am Aussteigen. Weitere Ermittlungen sind derzeit noch im Gange

Das Delikt wurde unmittelbar danach bei einer Polizeiinspektion angezeigt. APA/EVA MANHART

Wien – Ein 49-jähriger Mann ist aufgrund des Verdachts der Vergewaltigung am Mittwoch aufgrund einer Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen worden. Er soll im Dezember 2023 im Rahmen seiner Tätigkeit für einen Fahrdienstvermittler einen weiblichen Fahrgast nicht an die gewünschte Wiener Adresse gebracht, sondern sein Opfer stattdessen am Aussteigen gehindert und mit Gewalt zu sexuellen Handlungen genötigt haben.

Die Anzeige des Delikts erfolgte unmittelbar nach der Tat am 13. Dezember des Vorjahres bei einer Polizeiinspektion, sagte Polizeisprecher Mattias Schuster gegenüber der APA. Rund drei Monate nahmen dann die Ausforschung des Verdächtigen wie auch die zu seiner Festnahme erfolgte Anordnung der Staatsanwaltschaft in Anspruch. Die weiterhin laufenden Ermittlung wurden von Beamten des Landeskriminalamts Wien durchgeführt. Der 49-Jährige befindet sich inzwischen in einer Justizanstalt. (APA, 14.3.2024)