Berlin – Julian Nagelsmann räumt in der Nationalmannschaft gnadenlos auf. Ohne einige langjährige Säulen aus München und Dortmund, dafür mit den Rückkehrern Toni Kroos und Manuel Neuer sowie gleich sechs Neulingen und einem VfB-Block vollzieht der Bundestrainer zum Start ins EM-Jahr einen radikalen Umbruch. Seinen Frühjahrsputz auf den Tag genau drei Monate vor dem Eröffnungsspiel gegen Schottland geht er knallhart und ohne Rücksicht auf große Namen an.

Gleich elf Spieler aus dem November-Kader mit den Nackenschlägen gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) fielen der Neuaufstellung zum Opfer. Darunter sind Stars wie Mats Hummels, Niklas Süle, Leon Goretzka, Serge Gnabry oder Jonas Hofmann. Leroy Sane fehlt gesperrt. Für keinen sei "die Tür zu", sagte Nagelsmann.

Neue Gesichter

Statt der Arrivierten sollen beim Start ins EM-Jahr am 23. März in Frankreich und drei Tage später gegen die Niederlande neue Gesichter Hoffnung auf ein Sommermärchen 2.0 wecken: Der Heidenheimer Jan-Niklas Beste, Aleksander Pavlovic vom FC Bayern, Maximilian Beier aus Hoffenheim sowie die Stuttgarter Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav.

"Es ist kein Unbekannter dabei, bei dem die Spieler im Speiseraum sitzen und sich fragen werden: Wer ist denn das?", sagte Nagelsmann bei der Präsentation seiner Auserwählten in Frankfurt. "Es geht nicht darum, die 20 Besten von den bekanntesten Klubs zu haben, sondern die 20, die am besten zusammenpassen", sagte er: "Wir hoffen, dass die Entscheidungen so gut waren, dass wir nach den beiden Spielen sagen: Die passen gut zusammen."

Pink-lilanes Auswärtstrikot

Passend dazu spielt die DFB-Auswahl um Kapitän Ilkay Gündogan in Lyon und Frankfurt in neuen Trikots: Zunächst klassisch in Weiß mit Schwarz-Rot-Gold auf den Schultern, dann völlig ungewohnt in einer knalligen Mischung aus Pink und Lila. Kroos wird das DFB-Trikot erstmals seit der EM 2021 überstreifen, der langjährige Kapitän Neuer kehrt nach mehr als 15 Monaten Pause zurück. Auch der Frankfurter Robin Koch wurde von Nagelsmann auf der Suche nach mehr "Verteidigungsmonstern" und "Arbeitern" wieder berücksichtigt.

Mit fünf Profis um die Routiniers Neuer und Thomas Müller stellt der FC Bayern nach wie vor den größten Block. Von den Himmelsstürmern aus Stuttgart nominierte Nagelsmann außerdem Chris Führich und damit vier, von Tabellenführer Leverkusen drei Spieler. Niclas Füllkrug ist der einzige Dortmunder im Aufgebot.

Einen Aufschrei hat es deshalb nicht gegeben. Es gehe darum, "dass wir die ganze Unterstützung in die Mannschaft, in die Gruppe legen, weil wir alle gemeinsam ein Ziel haben", sagte BVB-Trainer Edin Terzic. Der Münchner Sportdirektor Christoph Freund findet es zwar "schade", dass Goretzka fehlt, freute sich aber über das Debüt von Youngster Pavlovic, der dafür Serbien einen Korb gegeben hat. (sid, red, 14.3.2024)

Der deutsche Kader im Überblick:

TOR: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Fulham), Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona)

ABWEHR: Waldemar Anton (VfB Stuttgart), Jan-Niklas Beste (1. FC Heidenheim), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern München), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

MITTELFELD: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Ilkay Gündogan (FC Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern München), Aleksander Pavlovic (Bayern München), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

ANGRIFF: Maximilian Beier (TSG Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (FC Arsenal), Thomas Müller (Bayern München), Deniz Undav (VfB Stuttgart)