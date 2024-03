Pro

Zugegeben, vor ein paar Jahren war mir die Badewanne in der Stadtwohnung auch noch zuwider. Sinnlose Platzverschwendung, hab ich mir damals immer gedacht - und mir statt des großen Beckens eine schöne, ebenerdige Dusche gewünscht.

Vorgespult ins Jahr 2024, bin ich einfach nur dankbar, dass wir das Ding haben. Denn unser Kind badet ausgiebig darin, und während dieser Zeit muss es nicht einmal bespaßt werden. Ein bisschen Badeschaum rein, ein paar Spielsachen dazu - und wie von Zauberhand ist es still. Oft sind es die einzigen Momente am Tag, an denen ich in Ruhe ein paar Seiten in einem Buch lesen kann - während ich neben der Wanne am Badezimmerboden sitze und hoffe, nicht allzu nass gespritzt zu werden.

Abgesehen davon wird die Badewanne zum Arbeitsort, wenn wir Matschhosen und Gummistiefel von Dreck oder sämtliche Kleidungsstücke von Sandkistensand befreien müssen, wenn die diversen Ausscheidungen des Nachwuchses auf Textilien gelandet sind, die in Gallseife eingeweicht werden müssen, oder - ein übrig gebliebenes Hobby aus Vor-Kind-Zeiten - wenn unsere Zimmerpflanzen mal wieder eine ausgiebige Dusche brauchen.

Und selbst wir als Eltern, die wir früher das Baden immer gehasst haben, sind mittlerweile so oft krank, dass ein Erkältungsbad sich auf einmal doch nicht mehr so schlecht anhört. Diesen Winter wäre ich fast auf den Geschmack gekommen - wenn doch nur mehr Zeit dafür wäre.

Doch zugegeben, im Alter könnte das mit dem hohen Einstieg ein Problem werden. Zum Glück gibt es für alles eine Lösung: Unlängst habe ich im Supermarkt eine Werbung für Badewannentüren gesehen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. (Bernadette Redl)