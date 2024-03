Einen ganzen Sommer lang hat der Highschool-Professor 36 Game Boys für seine Schüler gesucht. APA/AFP/BERTRAND GUAY

"Das Handy bekommst du am Ende der Stunde wieder!" ist ein vielgehörter Satz in Klassenräumen auf der ganzen Welt. Im Vereinigten Königreich wurden kürzlich sogar sämtliche Smartphones aus den Schulgebäuden verbannt. Offenbar sind nicht alle Klassenräume so technologiefreundlich wie der von dem Reddit-Nutzer u/AnonymousCerealBowl. Der amerikanische Highschool-Lehrer, der sich hinter dem Nickname versteckt, hat da einen ganz anderen Ansatz zur Digitalisierung.

In seiner Veranstaltung "Videospiele als Literaturkurs" für Schüler in der Abschlussklasse verwendet er neben dem Game Boy eine Reihe an weiteren Videospielen, um seinen Schützlingen Literatur und Medienkompetenz näher zu bringen. Auf dem Subreddit r/gaming veröffentlichte er ein Bild seiner Game-Boy-Wand mit 36 Konsolen. Schülerinnen und Schüler können zwischen Game Boy Color und der Advance-Variante wählen.

Games als Curriculum

Der Beitrag weckte das Interesse von tausenden Reddit-Nutzern denen er bereitwillig in den Kommentaren Antworten auf ihre Fragen lieferte. Auf die Frage wie man sich den Unterricht in seiner Klasse vorstellen sollte antwortete er mit folgender Nachricht: "Wir wechseln hin und her zwischen einer Woche kreativen Schreibens auf der Grundlage eines Spiels, das wir in der Klasse spielen, und einer Woche, in der wir ein Spiel kritisch analysieren." Auch Antworten zur Entstehung des Kurses und wie der Lehrer über 30 Konsolen gesichert an die Wand hängen konnte können im Thread nachgelesen werden.

"Okay, Leute, schnappt euch eure Game Boys." Screenshot Reddit

Der Kurs bezieht sich aber nicht nur auf die ältesten Klassiker, auch modernere Spielerlebnisse werden im Kontext des Unterrichts besprochen. Der Klassenraum – im US-Schulsystem wechseln die Schüler und nicht die Lehrer den Raum – ist mit mehreren Konsolen ausgestattet. Mit einer PS5, einer Xbox Series X und einer Nintendo Switch befindet sich der Highschool-Professor auf dem neuesten Stand der Unterhaltungstechnik.

In seiner Auswahl an Spielen nimmt der Pädagoge seine Kursteilnehmer auf eine chronologische Reise durch die Geschichte der Games mit. Beginnend mit "Pokémon" (rote und blaue Edition) und fortgesetzt mit Titeln wie "The Elder Scrolls 5: Skyrim", "Hades" und sogar "The Stanley Parabel" zeigt der Lehrer auf, wie verschiedenste Geschichten von Videospielen erzählte werden können.

Über die Aufnahme des Kurses in den Lehrplan schrieb der Pädagoge: "Es handelt sich um einen von mehreren Semesterkursen, die wir unseren Abschlussschülern in ihrem letzten Schuljahr anbieten. Ich musste es von einem Elternbeirat und der Schulbehörde meines Bezirks genehmigen lassen. Es war ein langwieriger Prozess, aber ich habe es geschafft, die Genehmigung zu bekommen, und ich habe in den letzten zwei Jahren einen dazu passenden Lehrplan erstellt." Da nur wenige andere Lehrer einen solchen Kurs anbieten, hatte er große Freiheiten in der Zusammenstellung des Lehrplans und kann so seit zwei Jahren diesen Lehrgang anbieten. (gld, 15.3.2024)