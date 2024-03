Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. APA/GEORG HOCHMUTH

Wildschönau – Nach einem Brand in einem abgelegenen Bauernhaus in der Oberau in der Wildschönau im Tiroler Bezirk Kufstein am Donnerstag ist in der Brandruine eine Leiche gefunden worden. Ob es sich um einen vermissten Bewohner handelte, war vorerst unklar, sagte Polizeisprecher Stefan Eder zur APA. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten weiter an. Die Flammen waren in der Nacht ausgebrochen.

Identität muss erst geklärt werden

In dem Haus hatten zuletzt zwei Personen gewohnt. Ein Bewohner hatte sich gesichert nicht in dem Haus befunden, dieser war woanders angetroffen worden. Nach dem zweiten Bewohner war gesucht worden. Um die Identität der Leiche sowie die Todesursache zu klären, wurde von der Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet.

Die Arbeit der mehr als 100 Feuerwehrleute hatte sich zuvor sehr schwierig gestaltet – und zwar vor allem aufgrund der Lage des Bauernhauses. Da es in der unmittelbaren Umgebung kein Löschwasser gebe, habe man das Wasser aus zwei Weilern in der Nähe des Dorfs ableiten müssen, erklärte der Kommandant der Feuerwehr Oberau, Rainer Naschberger. Auch Tankwagen mit Löschwasser waren im Einsatz.

Auch eine über das Gebäude führende Hochspannungsleitung stellte eine Herausforderung dar. Diese habe vom Netzbetreiber Tinetz umgehend abgeschaltet werden müssen. Nach dem Löschen der Flammen war verbliebener Schutt mit dem Kran beseitigt worden. Dabei hatten die Einsatzkräfte geschützt werden müssen, deshalb hatten die Arbeiten und die Suche in dem Gebäude mehrere Stunden angedauert. (APA, 14.3.2024)