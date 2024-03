Liebe Leserin, lieber Leser,

im US-Repräsentantenhaus wurde ein neues Gesetz verabschiedet, das dramatische Folgen für Tiktok haben dürfte. Die Plattform könnte entweder an einen neuen Besitzer in den USA verkauft werden oder muss womöglich seine Pforten im Land schließen. Worum es dabei geht, wie Betreiber Bytedance reagiert und wie die möglichen Szenarien aussehen, haben wir in einem Fragenkatalog zusammengefasst.

Und Elon Musk hat eine neue Talkshow auf seinem Netzwerk X abgesetzt, noch bevor die erste Folge überhaupt online ging. Das ist umso überraschender, als dass er selbst der erste Gast beim ehemaligen CNN-Moderator Don Lemon war. Und Lemons Reaktion legt nahe, dass der selbsternannte "Absolutist der Meinungsfreiheit" offenbar unzufrieden über die ihm gestellten Fragen war.

