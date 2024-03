Außerdem eine Doku und eine Diskussion zur Causa René Benko, ein Runder Tisch zur Präsidentenwahl in Russland und das DDR-Drama "Der geteilte Himmel"

20.15 DOKU & DISKUSSION

Zur Sache: René Benko: Der Zocker und die Politik Der Film dokumentiert Benkos Weg vom Aufstieg bis zur Pleite. Danach lädt Lou Lorenz-Dittlbacher zum Gespräch mit Juristin Irmgard Griss, Wissenschafter Leonhard Dobusch, Insolvenzexpertin Cornelia Wesenauer und Journalistin Madlen Stottmeyer. Bis 21.50, ORF 3

21.20 DOKUMENTATION

Weltweit: Teuerung – Wie leben mit den hohen Preisen? Die wirtschaftlichen Folgen des ­russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine machen vielen nach wie vor zu schaffen. Wie ergeht es den Menschen in anderen Ländern? Die ORF-Korrespondenten Ernst Gelegs, Cornelia Vospernik und Jörg Winter berichten aus Griechenland, Italien und Großbritannien. Bis 22.00, ORF 2

21.45 MUSIKDOKUS

The Doors: When You’re Strange (USA 2009, Tom DiCillo) Der Filmemacher Tom DiCillo und Kameramann Paul Ferrara spüren der legendären US-Band um Frontman Jim Morrison nach. Ab 23.05 erzählt die Doku The Doors "Morrison Hotel" die turbulente Entstehungsgeschichte des 1970 erschienenen Albums. Bis 23.55, Arte

22.25 DISKUSSION

Runder Tisch: Präsidentenwahl in Russland Über eine "Wahl ohne Wahl" diskutieren zu Gast bei Paul Krisai die Historikerin Irina Scherbakowa, der Russland-Experte Wolfgang Mueller, der Autor Michael Thumann und der russische TV-Journalist Konstantin Goldenzweig. Bis 22.55, ORF 2

22.50 KOMÖDIE

Der beste Film aller Zeiten (Competencia ofi­cial, ESP/ARG 2021, Gastón Duprat, Mariano Cohn) Als ein reicher Geschäftsmann auf die Idee kommt, sich in die Filmgeschichte einzuschreiben, stellt eine grandiose Penélope Cruz ihre Umgebung auf die Probe. Eine höchst vergnügliche Parodie auf das Filmgeschäft mit Antonio Banderas und Oscar Martinez als alternde Stars. Bis 0.40, BR

23.00 DOKUMENTATION

Universum History: Florence Nightingale – ­Pionierin des Lazaretts Mit faktenbasiertem Handeln und Mitgefühl legte die britische Krankenschwester und Statistikerin Flo­rence Nightingale im 19. Jahrhundert den Grundstein für die moderne Krankenpflege. Die Doku spürt der Aktivistin und Sozialreformerin nach, die Henry Dunant zur Gründung des Roten Kreuzes inspirierte. Bis 23.50, ORF_2

PJ Harvey im Oktober 2023 live im Pariser Olympia – zu sehen auf Arte ab 23.55 Uhr. Foto: Cha Gonzalez

23.55 KONZERT

PJ Harvey – Live in Paris Im Oktober 2023 trat die britische Singer-Songwriterin im legendären Pariser Olympia auf und präsentierte u. a. Songs ihres jüngsten Albums I Inside the Old Year Dying. Bis 1.30, Arte

0.00 DDR-DRAMA

Der geteilte Himmel (DDR 1964, Konrad Wolf) Ein Stück Lebensgeschichte einer 20-Jährigen, die sich im ostdeutschen Halle in einen Chemiker verliebt. Konrad Wolf adaptierte die Erzählung von Christa Wolf in Rückblenden eindringlich als Geschichte einer Entfremdung. Bis 1.50, MDR