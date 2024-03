Giuseppina Molinari will auf ein Zweirad umsteigen. IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo

Bologna – Eine 103 Jahre alte Frau ist in Italien mitten in der Nacht ohne gültigen Führerschein und ohne Kfz-Versicherung beim Autofahren erwischt worden. Die alte Dame habe angegeben, Freunde nahe der norditalienischen Stadt Ferrara treffen zu wollen, erklärte die Polizei am Donnerstag. Demnach hatten die Carabinieri in der Nacht auf Montag einen Anruf bekommen, wonach ein Auto mit gefährlicher Fahrweise in der Gemeinde Bondeno in der Region Emilia-Romagna unterwegs war.

Als sie das betreffende Auto anhielten, waren die Beamten "überrascht, als sie das Geburtsjahr der Fahrerin herausfanden: 1920, mehr als 103 Jahre alt, aber noch in der Lage, ins Auto zu steigen und in Bondeno anzukommen, um sich mit Freunden zu treffen." Ihr Führerschein war demnach seit zwei Jahren abgelaufen. Die alte Dame sei zu dieser späten Stunde orientierungslos gewesen und habe immer wieder dieselben Straßen abgefahren, erklärten die Carabinieri weiter. Sie habe einen Strafzettel bekommen und sei anschließend nach Hause begleitet worden.

Der Lokalzeitung "La Nuova Ferrara" sagte die 103-Jährige, nicht auf einen fahrbaren Untersatz verzichten zu wollen: "Ich werde mir eine Vespa oder einen Motorroller kaufen", sagte Giuseppina Molinari, genannt Giose. Bis dahin nehme sie das Fahrrad. Der Bürgermeister von Ferrara erklärte im Onlinedienst Facebook, er würde "Giose eher eine Medaille als einen Strafzettel" geben: "Eine solche innere Stärke zu haben ist nicht alltäglich und gibt mir Hoffnung für mein eigenes Alter!" In Italien müssen sich Fahrer ab dem Alter von 80 Jahren alle zwei Jahre einer medizinischen Untersuchung unterziehen, um ihre Fahrerlaubnis zu verlängern. (APA, 14.3.2024)