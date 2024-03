Mit seinem "Kampf gegen den äußeren Feind" hat Putin viele Russen auf seine Seite gezogen. AFP/STRINGER

Russland ohne Putin: Ein neuer Präsident aus der Opposition würde die Truppen aus der Ukraine abziehen, Demokratie würde vom Himmel regnen, alle politischen Häftlinge würden aus dem Straflager entlassen. Ein schöner Wunschtraum.

Die Wirklichkeit: Wladimir Putin wird die kommende Präsidentschaftswahl haushoch gewinnen. So viel ist sicher. Mit möglichen zwei weiteren Amtszeiten könnte Putin bis 2036 Präsident bleiben. Er wäre dann der am längsten amtierende Staatschef Russlands, seit Katharina der Großen im 18. Jahrhundert. Mit seinem "Kampf gegen den äußeren Feind" hat Putin viele Russen auf seine Seite gezogen. Und selbst westliche Experten räumen ein, dass Moskau dem Druck westlicher Sanktionen bisher besser standgehalten hat als von vielen erwartet.

Was aber wäre, würde Putin abgesetzt werden? Man mag sich das kaum vorstellen. Die Machtkämpfe in den 1990er-Jahren könnten wieder ausbrechen. Mit dem Unterschied, dass es heute in Russland eine Vielzahl von Privatarmeen gibt. Die reguläre Armee ist ein Machtfaktor, die hochgerüstete Nationalgarde ein anderer. Einzelne Regionen könnten sich abspalten. Chaos in einem Land, das die größte Atommacht der Erde ist? In welche Hände würden die Kernwaffen fallen? Viele im Westen würden sich dann Wladimir Putin zurückwünschen. (Jo Angerer aus Moskau, 15.3.2024)