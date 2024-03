Dmitri Kowtun und Andrei Lugowoi gelten als Hauptverdächtige im Mordfall Litwinenko. Für die Ermittler war es leicht, ihnen auf die Spur zu kommen. imago/ITAR-TASS

Im Herbst 2006 erhalten Andrei Lugowoi und Dmitri Kowtun einen Auftrag vom russischen Geheimdienst. Sie sollen den in London lebenden Kreml-Kritiker Alexander Litwinenko ermorden. Von der Sicherheitskontrolle unentdeckt, schmuggeln sie eines der tödlichsten Gifte nach England: hoch radioaktives Polonium-210. Doch den beiden Russen wurde in Moskau offenbar nicht erklärt, mit welcher Substanz sie es zu tun hatten.

Nicht nur benötigten Lugowoi und Kowtun ganze drei Versuche, um ihre Mission zu erfüllen. Sie verschütteten auch einen beachtlichen Teil des Gifts und zogen eine radioaktive Spur durch London. Was vom Plutonium übrig blieb, spülte Lugovoi kurzerhand ins Waschbecken und wischte den Rest mit ein paar Handtüchern auf.

Eines dieser Handtücher war so stark kontaminiert, dass es von den Ermittlern an das britische Atomic Weapons Establishment geschickt wurde. Im Blut eines erwachsenen Menschen hätte die Strahlenbelastung innerhalb eines Monats zum Tod geführt. Das Handtuch gilt als das am stärksten radioaktiv kontaminierte Objekt, das Scotland Yard während seiner jahrzehntelangen Ermittlungen zum Mord an Litwinenko sicherstellte. (Helene Dallinger, 15.3.2024)