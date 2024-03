RUSSLAND Präsidentschaftswahl in Russland hat begonnen

In Russland hat die die dreitägige Präsidentschaftswahl begonnen. Zunächst öffneten im fernen Osten des Landes die Wahllokale auf der Halbinsel Kamtschatka und in Tschukotka. Bis zur Schließung der letzten Wahllokale in Kaliningrad am Sonntagabend sind die Menschen im Land aufgerufen, ihre Stimme abzugeben