Die Google I/O 2024 findet Mitte Mai statt. Google

Die Pandemie hat auch den gewohnten Ablauf an Tech-Konferenzen ordentlich durcheinandergebracht. Nun tritt langsam wieder Normalität ein: Google verrät nun nicht nur den Termin für die nächste Ausgabe seiner jährlich abgehaltenen Konferenz für Entwicklerinnen und Entwickler, sie wächst auch wieder.

Ein Puzzle

Die Google I/O 2024 findet am 14. und 15. Mai im Shoreline Amphitheatre in Mountain View, Kalifornien, statt. Das verrät das Unternehmen auf gewohnt verspielte Art: Erst nachdem eine gewisse Anzahl von Mitspielern eine Serie von Puzzles gelöst hatte, wurde der Termin enthüllt.

Der Veranstaltungsort dürfte manchen bekannt vorkommen, schon in früheren Jahren hat Google dort oft die I/O vorgenommen. Für das Unternehmen ist das Shoreline Amphitheatre eine logische Wahl, liegt es doch direkt neben dem Google-Hauptquartier.

Ausbau

Auch wenn Google zuerst nur vom 14. Mai als Termin sprach, an ausgewählte Personen verschickte Einladungen machen klar, dass es zum ersten Mal nach 2019 wieder einen zweiten Konferenztag geben wird. Zudem wird auch wieder ein Livepublikum zugelassen, wenn auch noch in kleinem Ausmaß. Ganz zur Größe früherer I/Os kehrt man also weiterhin nicht zurück. Für alle anderen bleibt die gewohnte Option, die Konferenz im Livestream zu verfolgen, Google überträgt sämtliche Vorträge via Youtube.

Üblicherweise nutzt Google die I/O für eine Fülle an Neuankündigungen. Wie im Vorjahr dürfte dabei wohl auch heuer wieder das Thema künstliche Intelligenz im Fokus stehen. Zudem könnte mit dem Pixel 8a aber auch neue Hardware zu sehen sein, außerdem sollten viele neue Details zum kommenden Android 15 verraten werden.

Auch für die Präsentation einer neuen Android-Variante – Android XR für VR/AR – stehen die Chancen recht gut, ist doch bereits seit einiger Zeit bekannt, dass Google gemeinsam mit Samsung und Qualcomm daran arbeitet, wobei man die Hardware dieses Mal offenbar den Partnern überlässt. (apo, 15.3.2024)