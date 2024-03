Sie wollten doch nur spielen – und ihre Beliebtheit in die Höhe katapultieren. Und dann schauen alle so genau hin auf die gefakten Fotos

Das ist kein Foto, sondern ein Selbstporträt namens "Five" von Johnny Depp, in dem die Emotionen der letzten Jahre gebündelt sind. Ein bissl weniger aufgedunsen hat er sich auch gemalt. Scott Garfitt/Invision/AP

Ach Kate, jetzt warst du so lange verschwunden, und kaum tauchst du wieder auf, stellst du ein Bild online, dass offensichtlich gephotoshoppt ist. Warum? Ihr seid doch schon die Bilderbuch-Royal-Family. Hat es die kleinen Glitches an den Ärmeln und Händen wirklich gebraucht?

Wirbel um Kates manipuliertes Familienfoto

Johnny und Robert

Ach Johnny. Hollywood hat dich doch schon abgeschrieben, und laut Instagram scheinst du eh zufrieden zu sein als abgehalfterter Altrocker und Königsdarsteller in französischen Kitschfilmen. Und dann das? Dein alter Freund Robert Downey Jr., mit dem du sicher viele berauschende Hobbys geteilt hast, hat einen Oscar als bester Nebendarsteller gewonnen. Schön!

Aber du hättest bei der Fotoauswahl im Gratulationspost ein bisschen besser aufpassen können. Denn das nette Bildchen, das euch 1988 Arm in Arm zeigt, ist ein Fake. Okay, das Bild gab's schon vorher, und die Zeiten waren wild, da kann man schon mal vergessen, dass nicht du im Arm vom grinsenden Robert hingst, sondern seine damalige Freundin, die wildgelockte Sarah Jessica Parker. Übrigens: Für deine damaligen hohlen Wangenknochen nimmt man heute Schönheitsoperationen in Kauf.

Donalds KI-Frisur

Und dann bist da noch du, Donald. Auch du warst länger weg, und nun möchtest du als Präsident wiederkommen. Von deinen Anhängern wirst du ja noch "president Trump" genannt, als ob du nie abgewählt wurdest. Zu deinen Fans gehören neuerdings auch nette Menschen aus der afroamerikanischen Community, inmitten derer du in die Kamera grinst.

Trump supporters attempt to woo black voters with fake AI images

The Washington Examiner

Aber Obacht, auch das ist Fake! Die potenziellen Wähler und Wählerinnen sind von deinen konservativen Anhängern KI-generiert, und das Absurdeste daran ist, dass sie echter aussehen als du, Donald. Denn den Photoshop-Bug und das KI-Täuschungsmanöver hast du ja quasi schon in deiner albernen Frisur eingebaut. Wer hätte gedacht, dass dir deine semmelblonde Föhnwelle wieder zum Vorteil gereicht? (Valerie Dirk, 15.3.2024)