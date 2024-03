Jetzt anhören: Putins Drohgebärden gegen die EU werden heftiger. Was geschehen muss, um die Armee des Kremls in die Schranken zu weisen

Am Wochenende wird sich Wladimir Putin erneut zum Präsidenten Russlands wählen lassen. Alternativen gibt es keine, die Opposition wurde weitgehend ausgeschaltet. Und spätestens seit dem Angriff auf die Ukraine ist klar: Putins Machtgier geht weit über die eigenen Landesgrenzen hinaus. Immer öfter und immer heftiger werden Drohgebärden gegen weitere europäische Länder ausgesprochen. Schützenhilfe erhält der Kreml durch Rechtspopulisten aus Österreich bis Amerika – allen voran Donald Trump, der sogar das Nato-Bündnis infrage stellt.

Europa befindet sich damit in einer bedrohlichen Lage zwischen Putins voranschreitender Kriegsmaschinerie im Osten und einem erodierenden Zusammenhalt im Westen. Und so stellt sich zunehmend die Frage, ob sich die Europäische Union auf einen Krieg mit Russland vorbereiten muss. Wir sprechen heute mit Oberst Markus Reisner vom Österreichischen Bundesheer darüber, wie gut Europa gerüstet ist und was zu tun ist, um von Putins Armee nicht überrollt zu werden. (red, 15.3.2024)

