Minnesota feierte den dritten Sieg in Folge und hält Anschluss an die Play-off-Plätze

Rossi assistiert, Minnesota gewinnt. AP/Stacy Bengs

St. Paul (Minnesota) - Die Minnesota Wild haben in der NHL mit einem 2:0-Heimerfolg über die Anaheim Ducks den dritten Sieg in Serie gefeiert. Marco Rossi beendete mit einem Assist seine zehn Spiele andauernde Punkte-Durststrecke. Der Vorarlberger bereitete den ersten Treffer von Zach Bogosian (15.) vor. Das zweite Tor erzielte Kirill Kaprizow (23.). Goalie Marc-Andre Fleury blieb zum 75. Mal in seiner Laufbahn ohne Gegentor. Durch den Sieg hielt Minnesota Anschluss an die Play-off-Ränge. (APA, 15.3.2024)