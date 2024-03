Wien/Unterföhring - ProSiebenSat.1Puls4 und der ORF laden wieder zum internationalen Digitalfestival 4Gamechangers. Vom 14. bis 16. Mai soll sich in der Marx Halle Wien alles um Zukunftsthemen, Innovationen und "Next Gen" drehen. Als eine Rednerin wurde am Freitag in einer Aussendung Charlize Theron angekündigt. Die Oscar-Preisträgerin ist nicht nur Schauspielerin und Produzentin, sondern auch Gründerin des Charlize Theron Africa Outreach Project.

Charlize Theron kommt nach Wien. Evan Agostini/Invision/AP

"Es ist immer spannend, an Veranstaltungen teilzunehmen, bei denen ein offener Ideenaustausch stattfindet. Ich schätze besonders, dass das Festival Gespräche über globale Auswirkungen und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellt", wurde die 48-Jährige zitiert. Bei der Veranstaltung treffen sich "Unternehmer, Influencer, Rebellen, Visionäre und bedeutende Persönlichkeiten, die die Welt zum Besseren verändern, um sich zu vernetzen und über aktuelle - aber auch Zukunftsthemen zu diskutieren", hieß es in der Ankündigung.

Unter den weiteren Speakern finden sich heuer Namen wie Yetnebersh Nigussie, äthiopische Rechtsanwältin und Menschenrechtsaktivistin, Autor Sebastian Fitzek, Larissa Kravitz alias Investorella, Finanzexpertin und Podcasterin, Agnes Husslein, Kunsthistorikerin und Museumsdirektorin, sowie Automobildesigner Henrik Fisker. Bei der Mischung aus Symposium, Unterhaltung, Musik und Innovationsmesse werden diverse Acts auch live auftreten. (APA, 15.3.2024)