Prinzessin Kate, die Gattin des britischen Thronfolgers Prinz William, wurde seit Monaten nicht in der Öffentlichkeit gesehen. Dafür ist die britische Adelige Sarah Rose Cholmondeley plötzlich omnipräsent. Warum? Ihre seit Jahren angeblich etwas zu enge Freundschaft mit dem künftigen König wird in britischen Medien mit dem Abtauchen Kates in Zusammenhang gebracht. Auch in US-Talkshows sind die Gerüchte rund um eine angebliche Affäre, die seit Jahren kursieren, bereits Thema.

Sarah Rose Cholmondeley war auch bei der Krönung von Charles III. ROTA / Camera Press / picturedes

Aber nichts Genaues weiß man nicht – so geht es vielen schon mit der Aussprache ihres Namens. Damit verhält es sich wie mit der Worcestershire-Sauce: Man spricht ihn völlig anders aus, als man meinen möchte. Kennerinnen und Kenner verschlucken bei Cholmondeley korrekterweise ein paar Silben des langen Namens, sodass am Ende nur noch ein "Chumley" übrig bleibt.

Zur Marchioness of Cholmondeley und damit zu einem Mitglied der britischen Hocharistokratie wurde Lady Rose Hanbury, wie sie genannt wird, 2009 durch ihre Heirat mit dem 23 Jahre älteren David Rocksavage, dem siebten Marquess of Cholmondeley. Das Paar hat drei Kinder und bewohnt das geschichtsträchtige Anwesen Houghton Hall in der englischen Grafschaft Norfolk.

Damit lebt sie nicht weit vom Anwesen Anmer Hall, das Prinzessin Kate und Prinz William zur Hochzeit von Queen Elizabeth geschenkt bekommen haben. Nicht zuletzt wegen dieser Nähe soll sich zwischen den beiden Paaren in den letzten Jahren eine Freundschaft entwickelt haben.

Enge Kontakte zum Königshaus

Enge Kontakte zum Königshaus ist Hanburys kleinadelige Familie gewohnt. So war bereits ihre Großmutter eine Brautjungfer bei der Hochzeit der späteren Queen Elizabeth II. mit Philip Mountbatten. Im Vorjahr war ihr Sohn Oliver Ehrenpage bei der Krönung von Charles III.

Vor ihrer Hochzeit arbeitete Hanbury, die in ihrer Jugend ein Eliteinternat besuchte, als Model. Danach machte sie einen Abstecher in die Politik. Auch dem Partyleben dürfte sie nie abgeneigt gewesen sein. Ein Foto aus dem Italien-Urlaub, das sie und ihre Schwester im Bikini neben dem früheren Premierminister Tony Blair (nicht im Bikini) zeigte, sorgte 2005 für Gesprächsstoff.

Heute macht sie bei ihren Auftritten lieber wegen ihres eleganten Kleidungsstils von sich reden. Erst vor wenigen Tagen feierte sie ihren 40. Geburtstag – wohl sehr darauf bedacht, keine weiteren Schlagzeilen zu liefern. (Franziska Zoidl, 17.3.2024)