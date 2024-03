Tesla-Chef Elon Musk hatte den Cybertruck seines Unternehmens als "Apokalypse-resistent" bezeichnet – und einige Besitzer dürften diese Behauptung auf die Probe stellen. So berichtet das Medium "Business Insider", dass die futuristisch aussehenden Fahrzeuge in den vergangenen Monaten durch Privatpersonen einigen Tests unterzogen wurden.

Is the Cybertruck *ACTUALLY* bulletproof?! (vs .50 cal rifle)

JerryRigEverything

Dazu gehört, dass sie damit durch tiefes Wasser fahren oder gar darauf schießen. Oder sie fahren damit durch Offroadterrain und stecken dort anschließend fest. Und natürlich werden auch Metallkugeln gegen Fensterscheiben geworfen, nachdem diese Form eines Härtetests bei einer Präsentation Teslas bereits zu einer peinlichen Situation geführt hatte.

"Unverwundbar"

Nun hat Tesla-Ingenieur Wes Morrill die Kundschaft aufgerufen, diese Experimente zu beenden. "Der Cybertruck hat zu Unterhaltungszwecken ein Leben voller Folter durchlebt. Er wurde besprungen, getreten, geschlagen, und es wurde mehrmals auf ihn geschossen", schreibt er in einem Posting auf dem Social Network X, vormals Twitter. So wie Batman sei der Cybertruck jedoch unverwundbar. Da dies nun bestätigt sei, solle man den Truck bitte in Frieden über die Straßen – und durch Offroadgelände – rollen lassen.

Zunächst ist nicht nachvollziehbar, warum Menschen überhaupt ein Auto zerstören wollen, für das sie zuvor fast 100.000 Dollar gezahlt haben. Allerdings hatte Elon Musk dieses Verhalten wie eingangs erwähnt selbst provoziert. Unter anderem hatte er betont, dass der Cybertruck auch diversen Schusswaffen standhalte. Auch wurden bruchsichere Scheiben angekündigt, während die Standardversion noch nicht mit diesem Feature ausgestattet ist.

Unklar ist, wie viele Cybertrucks nach den Attacken ihrer Besitzer in der Reparatur landeten. (red, 15.3.2024)