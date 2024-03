Mario kann Pause machen. Princess Peach zeigt, dass sie auch ein Spiel tragen kann. Nintendo

Sie kann singen, Detektivarbeit leisten und mit einem Degen kämpfen. Die Rede ist von Princess Peach, die bisher vor allem als Statistin oder aber als Nebenfigur in unzähligen Mario-Abenteuern zu Weltruhm kam. Mit "Princess Peach: Showtime" bekommt sie endlich ihr eigenes Abenteuer und darf in diesem Genre-Mix ihre vielen Talente beweisen.

Passend zum Release am 22. März ist es schön ankündigen zu können, dass DER STANDARD zusammen mit Nintendo eine Nintendo Switch OLED und zweimal das Spiel "Princess Peach: Showtime" verlosen kann. Der Sieger dieses Gewinnspiels erhält die Konsole und das Spiel, für einen anderen Sieger gibt es immerhin einmal das Spiel zu gewinnen.

Ein sehr genauer Blick auf Princess Peach: Showtime! (Nintendo Switch)

Nintendo DE

Teilnahme

Um an diesem attraktiven Gewinnspiel teilzunehmen, schreiben Sie uns doch bitte, passend zu den vielen Verwandlungsmöglichkeiten im Spiel, in was Sie sich gerne transformieren würden oder welchen Wunschberuf Sie gerne ausüben würden.

Mitteilen können Sie uns Ihre Geschichte per Mail an webstandard.gewinnspiel@derStandard.at oder als Posting im Forum. Wir freuen uns auf Ihre schönsten oder lustigsten Geschichten!

Wer schauen will, ob ihm das Spiel auch wirklich gefällt, der kann sich aktuell im eShop eine Demo-Version laden.

Das aktuelle Modell der Switch besitzt ein strahlendes OLED-Display. Nintendo

Verlosung

Die Gewinnerin bzw. der Gewinner wird per E-Mail oder Direktnachricht verständigt. Für den Versand müssen die Kontaktdaten an Nintendo Deutschland übermittelt werden.

Teilnahmeschluss ist der 22. März 2024. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Bargeldablöse. (red, 16.3.2024)