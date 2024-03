Im Halbfinale kann es nur einen geben. APA/AFP/OLI SCARFF

Titelverteidiger Manchester City trifft im Viertelfinale der Fußball-Champions-League auf Rekordsieger Real Madrid. Das hat die Auslosung in Nyon Freitagmittag ergeben. Premier-League-Tabellenführer Arsenal bekommt es mit dem FC Bayern München zu tun. Die weiteren Paarungen lauten Atletico Madrid gegen Borussia Dortmund sowie Paris Saint-Germain gegen den FC Barcelona. Die Hinspiele finden am 9./10. April statt, die Retourpartien eine Woche später.

Real, das ohne den verletzten ÖFB-Teamkapitän David Alaba auskommen muss, hat zunächst Heimrecht gegen City. Der Sieger dieser Paarung trifft im Halbfinale auf den Gewinner des Duells zwischen Arsenal und Bayern (Konrad Laimer). Sollte sich Dortmund gegen Atletico durchsetzen, dann würde im zweiten Semifinale auf den BVB und Marcel Sabitzer entweder PSG oder Barca warten. Die Pariser waren bereits in der Gruppenphase Gegner der Borussen. Die Halbfinalspiele sind für den 30. April/1. Mai bzw. 7./8. Mai angesetzt, das Finale geht am 1. Juni in London im Wembley-Stadion über die Bühne.

Italienische Europa League

Im Viertelfinale des Europa League kommt es zu einem italienischen Duell zwischen dem AC Milan und der AS Roma. Topfavorit FC Liverpool trifft auf dem Weg zu noch vier möglichen Titeln auf Atalanta Bergamo. Der deutsche Bundesligaspitzenreiter Bayer Leverkusen bekommt es mit West Ham United zu tun. Benfica Lissabon spielt gegen Olympique Marseille. Das ergab die Auslosung am Freitag am Sitz des Europäischen Fußball-Verbandes in Nyon.

Die Viertelfinal-Hinspiele steigen am 11. April, die Rückspiele eine Woche später. Die ebenfalls ermittelten Halbfinalbegegnungen Benfica/Marseille - Liverpool/Atalanta und Milan/Roma - Leverkusen/West Ham sind am 2. und 9. Mai angesetzt. Das Finale wird am 22. Mai in Dublin ausgetragen.(APA, 15.3.2024)

Champions-League:

Viertelfinale:

Arsenal FC - FC Bayern München

Atletico Madrid - Borussia Dortmund

Real Madrid - Manchester City

Paris Saint-Germain - FC Barcelona

Spieltermine: Hinspiele am 9./10. April, Rückspiele am 16./17. April

Halbfinale:

Atletico Madrid/Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain/Barcelona

Arsenal/Bayern München - Real Madrid/Manchester City

Spieltermine: Hinspiele am 30. April/1. Mai, Rückspiele am 7./8. Mai

Finale am 1. Juni in London

Europa League - Viertelfinale:

AC Milan - AS Roma

FC Liverpool - Atalanta Bergamo

Bayer Leverkusen - West Ham United

Benfica Lissabon - Olympique Marseille

Spieltermine: Hinspiele 11. Mai, Rückspiele 18. April

Halbfinale:

Benfica/Marseille - Liverpool/Atalanta

Milan/Roma - Leverkusen/West Ham

Spieltermine: Hinspiele 2., Mai, Rückspiele 9. Mai

Finale am 22. Mai in Dublin