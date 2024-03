Meghan Markle hat beim US-Patentamt eine Marke mit dem Namen American Riviera Orchard angemeldet. AP

Los Angeles / London – Herzogin Meghan (42) bereitet Berichten zufolge mit einer neuen Instagram-Seite ein weiteres Geschäftsmodell vor. Sie habe eine Lifestylemarke gegründet, so die Zeitung "Times" und andere britische Medien. Beim US-Patentamt wurde eine Marke mit dem Namen American Riviera Orchard angemeldet, unter der demnach etwa Geschirr, Kochbücher und Marmelade verkauft werden könnten.

Auf der Plattform Instagram wurde ein gleichnamiges Profil eingerichtet mit dem Zusatz, es stamme von Meghan, der Herzogin von Sussex. Die Instagram-Seite und auch die dazugehörige Internetseite seien echt, bestätigte eine Sprecherin der Herzogin und ihres Manns Prinz Harry (39) in der Nacht auf Freitag. Details nannte sie nicht.

Meghan ist mit dem jüngeren Sohn des britischen Königs Charles III. verheiratet. Die beiden hatten sich vor mehreren Jahren von ihren royalen Pflichten losgesagt und leben mittlerweile mit ihren beiden Kindern in den USA. Das Verhältnis zu den Royals gilt als zerrüttet.

Das Paar schloss seitdem mehrere Verträge in Millionenhöhe ab, um finanziell auf eigenen Beinen zu stehen. Darunter waren ein Deal mit dem Streamingdienst Netflix sowie ein Vertrag mit dem Verlag Penguin Books, bei dem Harrys Autobiografie "Reserve" erschien.

Meghan ist als Schauspielerin mit der Serie "Suits" bekannt geworden und hatte früher einen Lifestyleblog mit dem Namen "The Tig". Die neue Instagram-Seite, die nun veröffentlicht wurde, zeigte verschwommene Videoaufnahmen einer Frau, die Meghan ähnlich sieht, in einer Schüssel rührt und in einem Kleid am Ende eines Gangs steht. (APA, red, 15.3.2024)