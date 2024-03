Ist es nicht so, dass jene die Protestwähler sind, die eigentlich gewählte Partei (in den meisten Fällen geht es um die FPÖ) eigentlich gar nicht in der Regierung sehen wollen? Die Proteststimme ist viel mehr als Aufforderung an die Parteien der Mitte zu verstehen, die ihren Kurs wechseln und anpassen sollte. Die Proteststimme ist wohl eigentlich eine Hilferuf.