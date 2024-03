Die selbsternannte Orgasmus-Päpstin weigerte sich, ihre Videos vom Netz zu nehmen. Screenshot Tiktok, DER STANDARD

Zwei Dinge, die nicht zusammenpassen: Sexualität und die Arbeit mit Kindern. Damit sah sich die oberösterreichische Bildungsdirektion durch den Fall der sogenannten Orgasmus-Päpstin, die auch als Volksschullehrerin arbeitete, konfrontiert. Das "Vertrauen" in die Pädagogin sei durch ihren Onlineauftritt als Sexcoach beeinträchtig. Die Konsequenz: Die Lehrerin aus dem Mühlviertel wurde Anfang des Jahres fristlos entlassen. Nachdem die Frau dagegen vor das Arbeitsgericht gezogen ist, steht nun ein außergerichtlicher Vergleich im Raum. Dennoch bleibt es laut Bildungsdirektion "völlig ausgeschlossen", dass die 47-Jährige nochmals als Lehrerin in Oberösterreich tätig wird. Eltern beschwerten sich, dass ihre Kinder auf die Videos stoßen könnten. Das Vertrauen sei, so die Bildungsdirektion, "nachhaltig zerstört". Aber warum? Sollte das Ansehen einer Person leiden, nur weil sie offen und an Erwachsene gerichtet über Sexualität spricht?

Dass die Lehrerin online manchmal mehr, manchmal weniger wissenschaftlich belegte Ratschläge für ein erfülltes Sexualleben gibt, bedeutet nicht, dass sie nicht auch eine Schulklasse im Sport unterrichten kann. In den Tiktok-Videos der 47-Jährigen geht es immerhin nicht um Pornografie oder Nacktheit, sondern um Sexualität. Und die ist ein Teil des Lebens – ja, auch die vielzitierten "multiplen Orgasmen". Ein Mensch kann einerseits ein Interesse an Sexualität haben und andererseits gerne junge Menschen unterrichten. Solange das, wie offenbar in diesem Fall, nicht gleichzeitig passiert, ist daran nichts verwerflich.

Wer als Elternteil nicht möchte, dass das eigene Kind mit Inhalten der "Orgasmus-Päpstin" in Berührung kommt, sollte den Nachwuchs nicht unbeaufsichtigt ins Internet lassen, schon gar nicht auf Tiktok. Das Problem der Eltern, der Schule und Bildungsdirektion ist nicht nur, dass eine Lehrerin im Internet über Sex spricht, sondern dass sie das auch nach mehrfachen Aufforderungen nicht verstecken will. Und dadurch konfrontiert sie uns mit der unangenehmen Wahrheit, dass Menschen Facetten haben. Dass etwas unangenehm ist, rechtfertigt aber nicht, diejenige, die dieses Gefühl hervorruft, zu bestrafen. (Isadora Wallnöfer, 20.3.2024)