1. Streamingtipps

DOKUMENTATION

Frida: A Self Portrait (MEX/USA 2024, Carla Gutiérrez) 2002 schlüpfte Salma Hayek für das Biopic Frida in die Rolle der mexikanischen Malerin Frida Kahlo (1907–1954). Nun hat sich die Schnittmeisterin Carla Gutiérrez in ihrem ersten eigenen Dokumentarfilm der Künstlerin angenähert – und lässt dabei vor allem deren Werk sprechen. Mit Animationen, Archivmaterial und Auszügen aus Briefen und Tagebüchern entsteht ein höchst lebendiges Porträt. Prime Video

TRUE CRIME

Der Fall Outreau: Ein französischer Albtraum (Outreau – Un cauchemar français, F 2023, Olivier Ayache-Vidal, Agnès Pizzini) Die Dokuserie rollt mit dem Outreau-Fall, bei dem es um Kindesmisshandlung ging, einen der größte Justizskandale Frankreichs auf. Netflix

KONZERTFILM

Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version) (Sam Wrench, USA 2023) Natürlich hat Taylor Swift auch in Sachen Konzertfilme Rekorde gebrochen. Rund 260 Millionen Dollar hat der Zusammenschnitt aus drei von Swifts Konzerten in Inglewood während im Rahmen der The Eras Tour weltweit bereits eingespielt. Nun kann das Konzertphänomen Taylor Swift auch in den eigenen vier Wänden erkundet werden. Disney+

Taylor Swift auf ihrer "The Eras Tour", nun auch bei Disney+ AFP David Gray

KOMÖDIE

Der perfekte Chef (El buen patrón, ES 2021, Fernando León de Aranoa) Javier Bardem spielt in der Satire groß als Fabrikschef auf, der einen lokalen Unternehmenspreis gewinnen will – und dafür auch manche Grenze überschreitet. Prime Video

2. TV-Tipps

20.15 DOKUMENTATION

Die Eisenbahn – Motor des Fortschritts In rund 200 Jahren hat die Eisenbahn unsere Gesellschaft, Landschaften und Städte gravierend verändert. Die Doku erzählt von ihrem Nutzen wie vom Missbrauch und wirft auch einen Blick in die Zukunft. Bis 21.45, Arte

20.15 EBERHOFER-KRIMI

Grießnockerlaffäre (D 2017, Ed Herzog) Der vierte Fall der Krimireihe nach Rita Falks Bestsellern. Kommissarin "Thin Lizzy" (Nora Waldstätten) ist davon überzeugt, dass Polizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) ein Mörder ist. Bis 21.50, ORF 1

20.15 AGENTENTHRILLER

James Bond 007 – Der Hauch des Todes (The Living Daylights, GB 1987, John Glen) Das respektable Debüt von Timothy Dalton als James Bond. Wien kommt – natürlich samt Riesenrad – nicht nur als Wien, sondern auch als Double für Bratislava vor. Bis 23.00, ProSieben

22.15 THRILLER

Verblendung (The Girl with the Dragon Tattoo, USA/S/N 2011, David Fincher) Der Industrielle Vanger (Christopher Plummer) heuert den Journalisten Mikael Blomkvist (Daniel Craig) an, um den Verbleib seiner verschwundenen Nichte zu klären. Ihm zur Seite steht Hackerin Lisbeth Salander (Rooney Mara). David Finchers US-Remake des Stieg-Larsson-Bestsellers. Bis 0.45, ZDF neo

23.15 BÜRGERRECHTSDRAMA

Selma (USA 2014, Ava DuVernay) Noch Mitte der 60er-Jahre wurde Schwarzen im Süden der USA immer wieder die Wahlregistrierung verweigert, Martin Luther King brach aus Protest mit Gleichgesinnten in Alabama zum Marsch von Montgomery nach Selma auf. DuVernay bringt den Freiheitskampf als atmosphärisch dichtes Historiendrama näher. Bis 1.15, 3sat

23.35 MEDIENSATIRE

Network (USA 1976, Sidney Lumet) Nachrichtenmoderator Howard Beale (Peter Finch) soll nach 20 Jahren wegen sinkender Quoten gekündigt werden. Als er erklärt, sich vor laufender Kamera umzubringen, gehen die Zuschauerzahlen durch die Decke. Mit vier Oscars ausgezeichnete Mediensatire von Sidney Lumet (Serpico). Bis 1.30, RBB

3. Radiotipps

9.05 FEATURE

Hörbilder: Evelyn Brezinas Leben mit Glasknochen Eine Hommage. Bis 10.00, Ö1

10.05 LIVE

Klassik-Treffpunkt Mit Intendant Ulrich Lenz und Chefdirigent Vassilis Christopoulos von der Oper Graz. Bis 11.35, Ö1

12.00 POLITIK

Im Journal zu Gast ist Rechtsanwalt, Philosoph und Publizist Michel Friedman. Bis 12.56, Ö1

(Karl Gedlicka, 15.3.2024)