Wladimir Putins Bedrohung "Im Zentrum", Schallenberg in der "Pressestunde"

TV-Tipps

9.05 MAGAZIN

Sir Peter Ustinov – Weltbürger und Universalgenie Porträt des zweifachen Oscarpreisträgers, Schauspielers, Schriftstellers und Regisseurs, anlässlich des 20. Todestages am 28. März. Bis 9.50, ORF 2

11.05 INTERVIEW

Pressestunde Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) wird von Doris Helmberger-Fleckl (Die Furche) und Johannes Marlovits (ORF) befragt. Bis 12.00, ORF 2

20.15 WESTERN

Sinola (Joe Kidd, 1972, John Sturges) Clint Eastwood als Pferdezüchter Joe Kidd, der sich von einem Großgrundbesitzer im Kampf gegen den Aktivisten Luis Chama anheuern lässt. Der schön fotografierte Western zeugt davon, welchen Einfluss Sergio Leone selbst auf einen US-Routinier wie John Sturges (Die glorreichen Sieben) hatte. Clint Eastwood impfte dem Fusion-Western die für ihn typische Coolness ein. Bis 21.40, Arte

20.15 THRILLER

Contagion (USA/VAE/HK 2011, Steven Soderbergh) So rasant und effizient, wie sich ein tödliches Virus über den Erdball ausbreitet, erzählt Regisseur Steven Soderbergh vom Kampf dagegen – die Suche nach einem Impfstoff und unsinnige Verschwörungstheorien inklusive. Matt Damon, Kate Winslet, Marion Cotillard, Jude Law, Gwyneth Paltrow und Elliott Gould sorgen für ein formidables Ensembleerlebnis. Die Erfahrung der Corona-Pandemie hat dem beeindruckend realistischen Thriller eine gesteigerte Nachfrage wie auch einen geschärften Blick des Publikums beschert. Bis 22.25, RTL 2

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Zwischen Neutralität und Nato – Wie schützen wir uns vor Putin? Bei Claudia Reiterer diskutieren Susanne Fürst (FPÖ), Douglas Hoyos (Neos), Mats Hellström (Ex-Botschafter Schwedens in Deutschland), Völkerrechtsexperte Ralph Janik (Sigmund-Freud-Privatuni) und der Schweizer Neutralitätsexperte Marco Jorio. Bis 23.05, ORF 2

23.05 ACTIONKOMÖDIE

Bad Spies (The Spy Who Dumped Me, USA 2018, Susanna Fogel) US-Regisseurin Susanna Fogel schickt Mila Kunis und Kate McKinnon als Agentinnen wider Willen auf einen blutig-lustigen Trip durch Europa. Erste Station ist Wien, wo sich die ungewohnte Knüppelschaltung im Auto als unüberwindbares Hindernis erweist. Bis 1.20, Sat1

23.05 DOKUMENTATION

Lee Miller – Supermodel und Kriegsfotografin Bekannt für ihr Selbstporträt in Hitlers Badewanne, war Lee Miller Model, Muse und Künstlerin. Während des Zweiten Weltkriegs war sie eine der wenigen Kriegsfotografinnen in Europa. Millers Sohn Antony Penrose, Modejournalistin Marion Hume und Kriegsfotografin Lynsey Addario zeichnen ihr Leben nach. Bis 0.10, ORF 2

23.25 DOKUMENTATION

Die Dirigentin Simone Young: "Nenn mich nicht Maestra" Mit Humor und Entschlossenheit hat sich die Australierin in der von Männern dominierten Dirigentenwelt etabliert. Bis 0.20, Arte

Hat als erste Frau die Wiener Philharmoniker dirigiert: Simone Young. Eine Dokumentation über die Australierin ist auf Arte um 23.25 Uhr zu sehen. Arte / Serendipidity

Radio-Tipps

9.05 FEATURE

Gedanken: Christoph Ransmayr Gedanken

des Schriftstellers, der am 20. März 70 wird, über Fernweh, Heimweh, über das Erzählen, Vertrauen und die Neugier. Um 14.05 sind die Menschenbilder auf Ö1 ebenfalls dem Jubilar gewidmet. Bis 10.00, Ö1

10.05 REISEMAGAZIN

Ambiente Spezial: Oslo & Helsinki Kulturnovitäten in den nordischen Metropolen. Bis 11.00, Ö1

17.10 MUSIK

Spielräume Spezial: Hochglanz-Soul im Retrogewand Das 2001 in Brooklyn gegründete Label Daptone Records, Heimat u. a. von Charles Bradley und Lee Fields. Bis 17.55, Ö1

(Karl Gedlicka, 17.3.2024)