Wien - Der GAK hat in der 20. Runde der 2. Fußball-Liga überraschend Punkte liegengelassen. Der überlegene Spitzenreiter erreichte gegen Lafnitz nur ein Heim-1:1. Neuer Zweiter ist der FAC nach einem Heim-2:1 über St. Pölten, weil Leoben bei der Vienna 0:1 verlor. Beiden Teams fehlen je zwölf Punkte auf die Grazer. Einen weiteren Zähler dahinter liegt Ried nach einem 3:2 vor Heimpublikum gegen Liefering. Horn gewann gegen Stripfing 2:1, die Admira setzte sich in Amstetten 3:1 durch.

Tabellenführer GAK kam gegen Lafnitz lange nicht auf Touren und hatte in der sechsten Minute Glück, als Lafnitz-Kicker Andre Leipold mit einem Elfmeter an Goalie Jakob Meisterhofer scheiterte. Dennoch gingen die Gäste in Führung, Jakob Knollmüller war in der 78. Minute per Kopf erfolgreich. Dem GAK gelang nur noch der Ausgleich durch einen von Daniel Maderner verwandelten Hand-Elfmeter (87.).

Trotzdem bauten die Grazer ihren Vorsprung auf Leoben aus, weil der DSV bei der Vienna durch einen Elfer-Treffer von David Peham (58.) verlor. Der nach Rot für Matija Horvat ab der 76. Minute in Unterzahl agierende ÖFB-Cup-Semifinalist war davor 14 Bewerbsmatches ungeschlagen und fuhr zuletzt sechs Liga-Siege in Folge ohne Gegentor ein.

Dadurch wurde Leoben vom FAC überholt, der in Wien-Floridsdorf gegen den SKN St. Pölten nach Toren von Oluwaseun Adewumi (19.) und Paolino Bertaccini (57.) beziehungsweise Bernd Gschweidl (37.) die Oberhand behielt.

Auch die Rieder kamen dem GAK näher. Zwar ging Liefering durch Lawrence Agyekum (2.) und Moussa Kounfolo Yeo (69.) zweimal in Führung, am Ende aber triumphierten die Innviertler dank Nikki Havenaar (13.), Wilfried Eza (79.) und Fabian Wohlmuth (89.). Lieferings Raphael Hofer sah in der 84. Minute Gelb-Rot.

In Horn schien Stripfing durch das Tor von Darijo Pecirep (49.) auf den ersten Erfolg nach fünf Niederlagen ohne erzielten Treffer zuzusteuern, dann aber kam die Nachspielzeit: Ein Schuss von Horn-Keeper Nikolas Polster wurde von seinem Stripfing-Kollegen Kilian Kretschmer kurz abgewehrt, Luca Wimhofer staubte ab (94.). Zwei Minuten später sorgte Amir Abdijanovic für das 2:1 der Waldviertler.

Die Admira schlug ebenfalls im Finish entscheidend zu. Salko Mujanovic (97./Elfmeter) und Georg Teigl (99.) fixierten den 3:1-Auswärtssieg der Südstädter in Amstetten. (APA, red, 15.2.2024)