"Richter Ralf Richter" klärt Grundfragen der deutschen Gesellschaft: Butter gehört in den Kühlschrank, Döner ist deutsch, Nazis werden "ein für allemal" verboten

Das Rundfunktanzorchester Ehrenfeld macht mal Pause, Freitagabend geht es in Jan Böhmermanns Satireshow "ZDF Magazin Royale" um Grundsatzfragen der deutschen Gesellschaft. Ist Döner türkisch? Gehört Butter in den Kühlschrank? Ist Jan Böhmermann ein zu fordernder Vater? Und, darf nicht fehlen, im O-Ton: ""Soll die Nazipartei Alternative für Deutschland, kurz AfD, verboten werden, nur weil sie eine Nazipartei ist?"

Staatsanwälte Jan Böhmermann und Conny from the Block im "ZDF Magazin Royale". ZDF Magazin Royale Screenshot

Als TV-Richter authentisch entschlossen: Ralf Richter, wer sonst? Das Intro aus dem Off dramatisch, was sonst? "Deutschland im März 2024. Eine Nation ist gelähmt. Seit Jahren schieben Gesellschaft und Politik unbequeme Entscheidungen vor sich her. Alle labern. Richter Ralf Richter entscheidet. 'Die Würde des Menschen ist unantastbar, ihr Wichser!' Jetzt kann nur noch eine helfen: die Justiz."

"Döner ist deutsch"

Richter, ganz TV-Richter, fackelt nicht lange und spult auf einer Royale-Kurzstrecke vier Fälle ab. Erst einmal:

"Wie wir Nazis verstehen können"

Eine Gerichtsshow am späten Freitagabend in der ZDF-Satirezone ist nicht komplett ohne AfD und "Nazikeule" (aber ohne FPÖ). Richter Ralf Richter hält bald "die Scheiße nicht mehr aus: Seit 80 Jahren reden wir darüber, wie wir Nazis abholen oder verstehen können. Und jetzt, kurz bevor Nazis wieder regieren, heulen wir rum." Richter entscheidet schließlich: "Im Namen des Volkes verbiete ich hier und heute ein für allemal die Scheiß Nazis. Höchstrichterlich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Und das mit der Macht, die mir das Fernsehen verliehen hat."

Ralf Richter als, klar, Richter in der Gerichtsshow-Ausgabe des "ZDF Magazin Royale". ZDF Magazin Royale Screenshot

Der beachtliche Cast der "ZDF Magazin Royale"-Gerichtsshow: Ralf Richter, Conny from the Block, Jan Böhmermann, Ralf Kabelka, Carolin Worbs, Julius Ude, Viviann Santos, Parshad Esmaeili, Ronald Zehrfeld, Tahsim Durgun, Abderraihim El Ommali (Abdi), Erol Huseinćehajić (Celo), Cara Vondey, Menderes Baǧci, Miguel Robitzky, Piet Fuchs, Gerd Eversheim, Nina Becker. (fid, 16.3.2024)