Ein Kellerbrand löste einen Feuerwehreinsatz aus. APA/STADT WIEN | FEUERWEHR

Wien – Nach einem Kellerbrand in einer Hochhaus-Wohnanlage im Muhrhoferweg in Wien-Simmering in der Nacht zum Samstag ermittelt das Landeskriminalamt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Die Kriminalisten gehen davon aus, dass Unbekannte gegen 1 Uhr mehrere Abteile aufbrachen und dann ein Feuer legten. Die Feuerwehr hatte in der gleichen Wohnhausanlage bereits am Freitag vergangene Woche einen Einsatz wegen eines Kellerbrandes.

Hinweise zu Verdächtigen gebe es jedoch noch nicht, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger auf APA-Anfrage. Laut ihm kam es jedoch bereits in der Vergangenheit zu ähnlichen Vorfällen.

"Brand aus" nach einer Stunde

Die Feuerwehr rückte in der Nacht zum Samstag mit 67 Kräften und 17 Fahrzeugen an, evakuierte sofort mehrere Wohnungen und bekämpfte das Feuer mit einer Löschleitung. Zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner seien durchs verrauchte Stiegenhaus ins Freie gebracht worden, teilte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl in der Früh mit. Danach sei das Gebäude gelüftet worden. Die Feuerwehr konnte nach einer Stunde "Brand aus" geben, so Figerl. Gegen 4.00 war der Einsatz beendet.

Die Berufsrettung war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz und übernahm die Erstversorgung der Bewohnerinnen und Bewohner. Verletzt wurde niemand. (APA, 16.3.2024)